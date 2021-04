Farine da grano lavato per una pizza gustosa, da vero Pizzajuolo

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 09:30

L

’incessante attività del reparto Ricerca e Sviluppo e dei tecnici del, che quotidianamente lavorano a nuove farine e testano quelle già esistenti per garantire ai professionisti del settore prodotti sempre costanti e performanti, ha presentato nel 2020, la farina perfetta per i veri “maestri pizzajuoli”. Nel 2019 l’Associazione verace pizza napoletana (Avpn) ha cambiato il disciplinare della pizza con une laNapoletana 2.0, che si affianca alla già nota laNapoletana, risponde perfettamente a questo cambiamento radicale, che include le farine di tipo 0 e in percentuale di tipo 1, dando al pizzaiolo l’opportunità di offrire unlaNapoletana 2.0 e laNapoletanavanno a completare l’ampia proposta di farine per pizza Molino Dallagiovanna. Per la pizzeria, oltre alle più tradizionali farine 00 della linea(ad oggi le più vendute del molino piacentino), l’azienda propone i mix Oltregrano(anche nella versione) econ germe di grano,da grano 100% italiano, la lineadi farine multiuso di tipo 1 e integrali, e iComune denominatore e punto di forza delle farine per pizza, e più in generale delle 400 referenze Molino Dallagiovanna, è il lavaggio a immersione del grano , buona pratica abbandonata, per ragioni economiche e di processo, da tutti gli altri grandi mulini contemporanei. Nel lavaggio del grano Molino Dallagiovanna crede da sempre e lo considera un. È la forza dell’acqua, unita all’arte molitoria antica della lavagrano e alle tecnologie più innovative, che consente infatti di realizzare farine superiori,I grani, dopo un’accurata selezione per tipologia, vengono sottoposti al lavaggio con acqua. L’elemento che caratterizza questo processo è la, una vasca chiusa in cui coclee di diverse dimensioni fanno avanzare il grano, immergendolo sotto getti d’acqua, come una grande lavatrice. Attraverso getti d’acqua continui, la lavagrano muove il grano e lo libera da tutte le impurità - come terra, sassi, polvere - che lo ricoprono. Lafa sì che il grano, una volta pulito, perda l’, che viene convogliata nell’impianto a fanghi attivi e lì. Il risultato di questo processo è un chicco pulito, idratato e morbido al punto giusto, pronto per la macinazione lenta, a freddo e senza stress.Per informazioni: www.dallagiovanna.it/grano-lavato