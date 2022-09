Gourmand Pastries a Sial 2022 con le proposte tra innovazione e qualità

Gourmand Pastries, azienda che si occupa di creare prodotti di croissanteria e la cui mission è sviluppare proposte che aiutino i propri clienti ad avere successo, sarà presente con le sue proposte alla fiera internazionale dell’alimentazione Sial 2022, che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 ottobre.

Queste le coordinate di Gourmand Pastries al Sial 2022: padiglione 5A - stand P178.

Credito foto: Gourmand Pastries

Non proprio burro, ma sapore di burro al 100%

Gourmand Pastries lancia la gamma Superblend, una combinazione perfetta di burro e margarina. Questo blend dona ai prodotti il gusto cremoso del burro ma allo stesso tempo tiene conto dell’aspetto salutistico grazie alla leggerezza della margarina. Inoltre, gli additivi sono presenti in minima parte, rendendo i prodotti “clean label”. I croissant Superblend in particolar modo, con le varie tipologie di farcitura, possono sostituire facilmente il gusto dei croissant al burro.

Croissant Superblend farciti - Credito foto: Gourmand Pastries

Un croissant o un brezel? Entrambi!

Il Triangolo Brezel di Gourmand Pastries ha un gusto che è un mix tra croissant e brezel. Chi è pronto ad assaggiare questa prelibatezza sarà travolto, dopo un inizio fragrante, dai sapori dolci e leggermente salati che caratterizzano questo nuovo prodotto. Grazie alle sue caratteristiche e al suo gusto, risulta interessante per vari canali di vendita e può essere abbinato a ingredienti salati come prosciutto e formaggio per creare uno snack o gustato al naturale.

Triangolo Brezel farcito - Credito foto: Gourmand Pastries

Gourmand Pastries segue il trend vegano

È risaputo che il veganismo è una delle maggiori tendenze degli ultimi anni. Sembra quindi ovvio che i produttori del settore alimentare debbano adattarsi per soddisfare questa crescente domanda. Anche Gourmand Pastries, che si concentra sulla produzione e sulla vendita di prodotti di croissanteria surgelati per il settore B2B, non può mancare e aggiungerà una gamma vegana alla propria offerta. La gamma vegana è composta da quattro prodotti: il croissant vuoto, il croissant al cioccolato, il croissant praliné e la treccia noci pecan. Questa linea innovativa non solo è composta da ingredienti al 100% di origine vegetale, ma utilizza anche olio di palma certificato sostenibile (RSPO). Vengono utilizzate solo le migliori materie prime, per cui non è necessario scendere a compromessi sul gusto o sulla qualità.

Treccia noci pecan vegana - Credito foto: Gourmand Pastries

Gourmand Italia

Piazza Brescia 10 - scala C int. 24 - 30016 Jesolo (Ve)

Tel 0421 1777834