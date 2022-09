“Lievitati Premium” e “Oro”, perfetto equilibrio tra forza e lavorabilità

Solo grani nobili e pregiati per le farine della Linea Pasticceria firmata Molini Valente: create per rispondere alle sempre nuove esigenze dei professionisti del settore, sono specifiche sia per creazioni dolci (dalla frolla al croissant, fino ai grandi lievitati e non solo) ma anche salate. La gamma, che comprende le referenze Lievitati Premium, Oro, Sfoglia Rossa e Pasta Frolla, nasce dall’attenta selezione messa a punto dallo staff di Ricerca e Sviluppo interno al Molino, che seleziona i grani in arrivo assegnandoli alle diverse destinazioni d’uso in base alle caratteristiche, spesso mutevoli, della materia prima.

Obiettivo: garantire a maestri pasticceri e dell’arte bianca un risultato costante, fattore particolarmente importante in periodi come le festività natalizie, quando la produzione aumenta e non sono ammessi errori. Perfette per i grandi lievitati da ricorrenza, le referenze Lievitati Premium e Oro sono farine di primissima scelta che garantiscono prestazioni di eccellenza per la realizzazione dei due protagonisti delle feste natalizie: panettone e pandoro.

Il panettone di Gianfranco Fagnola

Lievitati Premium

Lievitati Premium Molini Valente conferisce perfetta tenuta ed estensibilità all’impasto. Alte performance di lievitazione e spiccata capacità di legare gli ingredienti ne fanno un alleato prezioso per ogni artigiano che desidera avere un prodotto sempre perfetto e costante, con ottime prestazioni in termini di shelf life. Questa farina trova la sua massima applicazione in lavorazioni lunghe e impegnative come quelle di pandoro e panettone.

Lievitati Premium e Oro

Oro

Oro Molini Valente è un perfetto equilibrio tra forza e lavorabilità, ideale per sfoglie lievitate a regola d’arte, dolci da colazione tradizionali e innovativi (brioche e cornetti all’italiana, trecce, girelle, veneziane), ma anche per il panettone basso dalla struttura particolarmente soffice. Garantire al professionista un prodotto coerente con il risultato desiderato è frutto della ricerca e dello studio che il Molino dedica da sempre alle sue farine, a tutto vantaggio delle aspettative della clientela.

Pasta Frolla e Sfoglia Rossa

Nella linea si trovano anche la farina Pasta Frolla, di particolare delicatezza, studiata per generare frolle morbide e friabili - crostate, biscotti, torte (anche salate), pasta brisée - e la farina Sfoglia rossa, per sfoglia classica e prodotti a breve lievitazione, calibrata per originare impasti leggeri ed estendibili che sviluppano strati sottili e croccanti. Alcuni esempi? Bignè, torcetti, ventagli, salatini, ma anche lavorazioni più morbide come krapfen, bomboloni, zeppole e churros.

Un corso sui lievitati da ricorrenza

Farine ad hoc, ma anche formazione: Molini Valente pensa a tutte le esigenze dell’artigiano e per questo propone, all’interno del proprio calendario di corsi, una due giorni tenuta da Gianfranco Fagnola ed Elena Lipetskaia, il 5 e 6 ottobre, dal titolo “Il Panettone e i grandi lievitati dal mondo”. Saranno al centro le metodologie di produzione, la conduzione e il mantenimento del lievito madre, con attenzione ai momenti cruciali della lavorazione, per perfezionare la tecnica ed evitare i difetti negli impasti e nel prodotto finito. Panettone completamente naturale, realizzato con solo lievito madre secondo il sistema tradizionale italiano, ma anche dolci a base di lievito madre tipici di altri Paesi: Pan de muerto messicano, Pan melon giapponese, Croissant e Pain au chocolat francesi.

