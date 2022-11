Lo Conte, il gusto del Natale in compagnia per un'esplosione di festa

Per tutti i momenti del Natale, il Gruppo Lo Conte propone una selezione ad hoc tra i suoi quattro brand di punta: Le Farine Magiche, Decorì, Molino Vigevano e Giusto. Si parte dalla colazione, che anticipa il momento speciale dell’apertura dei regali. Per questo rito tradizionale, Lo Conte suggerisce una variazione salata sul tema con la nuova miscela per Pancake Salati - Le Farine Magiche. Un mix innovativo ad alto contenuto di proteine ideale per realizzare pancake, crepes e waffle, perfetta anche per un brunch festivo. Per aprire il pranzo di Natale con un aperitivo a base di pizza, la soluzione è la Farina Vesuvio di Molino Vigevano. Farina di grano tenero tipo "0" e germe di grano vitale, studiata per la realizzazione di impasti leggeri e alveolati. Semplicissima da usare in qualsiasi forno, è ideale per preparare la pizza Napoletana, con il tipico cornicione.

Selezione dalle linee di prodotto Lo Conte -Le Farine Magiche, Decorì, Molino Vigevano e Giusto

Se invece la vostra passione è la frittura, nella gamma Le Farine Magiche troverete la soluzione studiata per la cottura in olio bollente, che grazie alla sua formulazione rilascia meno odori. La presenza della pasta madre e del germe di grano conferisce alle pietanze un profumo e un sapore naturale. La farina Manitoba 100% è l’altro best seller di Lo Conte: una miscela equilibrata di grani di forza (460 W) ideale per lunghe lievitazioni e l’assorbimento di liquidi fino all’80%. Inoltre, il grano utilizzato è garantito Ogm free e da agricoltura integrata.

Per la preparazione di dolci, i migliori alleati della linea Decorì sono le Gocce di Cioccolato con fondente al 50 e 70% e le Gocce di Cioccolato al Caramello per conferire un’esplosione di gusto grazie a un tocco finale di sale. E infine, per cimentarsi con i simboli per eccellenza del Natale, Lo Conte ha due proposte frutto dell'esperienza dei maestri pasticceri Giusto che conciliano sia gli amanti del panettone che quelli del pandoro con impasti lievitati senza glutine e senza lattosio.

