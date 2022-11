Macinazione Integrata Autentica, il futuro della farina

Rappresenta l’incontro fra tradizione e futuro. La farina MIA (Macinazione Integrata Autentica) di Agugiaro & Figna Molini è ottenuta attraverso l’utilizzo di un processo innovativo, brevettato, che combina i pregi dei due sistemi di macinazione più conosciuti: la macinazione a pietra e quella gentile e progressiva a cilindri, unite a una precedente e calibrata decorticazione del chicco.

MIA concilia quanto di meglio la tradizione e la tecnologia offrono assieme, per ottenere sfarinati integrali e semi-integrali di granulometria mirata e precisa, igienicamente più sicuri, con prestazioni sempre costanti e stabili e con una shelf life superiore alla media. Tutto avviene nel pieno rispetto delle caratteristiche native del chicco: i sapori e gli aromi sono intensi, con un alto grado d’igienicità e salubrità non riscontrabili nei processi tradizionali.

La gamma MIA

MIA è una gamma di farine e semole particolarmente adatte ad essere utilizzata nelle lavorazioni pizzeria, oltre che in panificazione e pasticceria. La sua peculiarità è di essere delicata e di accompagnare nel gusto i prodotti nei quali è utilizzata senza mai essere invadente. Il bouquet aromatico che si sprigiona rivela pienamente l’alta qualità dei grani selezionati, mentre la macinazione integrata ne preserva tutte le diverse sfumature, da quella dolce della componente germinativa del chicco alla più ricca ed intensa del cuore e della parte migliore della crusca, infondendo personalità a tutte le preparazioni.

Un processo di lavorazione studiato nei minimi dettagli

Il processo ha inizio con la selezione delle migliori qualità di grano. In seguito, esso è analizzato in laboratorio per garantire l’integrità, prima di essere processato. Attraverso una decorticazione sapientemente calibrata, il chicco viene pulito delle impurità esterne. La leggera abrasione che avviene attraverso il processo di decorticazione garantisce elevati livelli igienico-sanitari. Il chicco, una volta spogliato dalle impurità esterne, viene macinato con un tradizionale molino a pietra ed è così che si garantiscono i profumi e i sapori autentici del grano. Il processo d’integrazione, poi, è completato con la macinazione a cilindri, attraverso cui viene calibrata la granulometria della farina, così da garantire grandi prestazioni e costanza nel tempo.

“Pizza & scarpetta” di Stefano Canosci

Le Farine MIA sono studiate, testate, perfezionate nel laboratorio di “Ricerca & Innovazione prodotto” di Agugiaro & Figna Molini, dove si testano performance, stabilità e costanza dei risultati nelle preparazioni da forno. Le referenze ottenute con Macinazione Integrata sono MIA X, MIA M e MIA S (farine di Tipo 1 di grano tenero dal differente valore proteico), MIA GRA (da Grani Antichi 100% italiani coltivati tra le provincie di Parma e Cremona) e MIA SEI (semola rimacinata integrale di grano duro).

Le caratteristiche delle farine MIA

è una farina di tipo “1” a moderato tenero proteico. Semplice e diretta, è adatta a ridotti tempi di lievitazioni, si presta a tutte le preparazioni in cui necessita una pronta reazione ai processi fermentativi e dove è richiesta una modesta elasticità. La qualità proteica di questa farina garantisce una perfetta lavorabilità in tutti i tipi d’impasti sia ad alta sia a bassa idratazione. Permette di realizzare la pizza classica, in teglia e tutti i tipi di pane a lievitazione diretta. MIA M: è una farina di tipo “1” a medio tenore proteico. Supporta e agevola la realizzazione d’impasti per pane e pizza di ogni formato in cui si cerca lo sviluppo di una mollica voluminosa e ben strutturata con crosta friabile e sottile. Adatta a lavorazioni medio-lunghe.

è una farina di tipo 2, ricca di proteine e genuina. È ottenuta dalla lavorazione di grani antichi 100% italiani: Verna, Autonomia, Abbondanza, Frassineto. Adatta a brevi lievitazioni e per processi di lavorazione lenti e delicati nel rispetto della tradizione. MIA SEI: è una semola da grano duro “integrale” rustica e gustosa, adatta a medie e lunghe lievitazioni e nelle lavorazioni in cui e` richiesta grande elasticità. Si presta a lavorazioni dirette e indirette, miscelata a farine semi-integrali o bianche per conferire maggiore rusticità, fragranza e corpo caratteristici.

Agugiaro & Figna Molini

Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr)

Tel 0521 301701