Menù, soluzioni innovative per asporto e delivery

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 15:23

, azienda di Medolla (Mo) punto di riferimento nella produzione diha messo a punto una serie di prodotti e servizi utili a tutti gli operatori Horeca che in questo periodo difficile si stanno orientanoLe proposte sono pensate per tutte quelleche abbiano o meno una cucina, dal piccolo bar all’osteria, passando per birrerie, macellerie, gastronomie, panifici, ristoranti e ristoranti d’hotel.«Pensiamo che il delivery in ambito ristorativo non sia solo un cambiamento congiunturale, ma strutturale che riguarderà sempre più esercizi nell’immediato futuro - spiega, responsabile marketing Menù - per questo ci siamo messi subito al lavoro per proporre delle soluzioni di qualità che comprendano non solo prodotti e piatti pronti, ma anche servizi complementari come contenitori per l’asporto e ricettari».Dellafanno parte tre nuoviLe tre novità della linea Evolution possono essereper rendere il servizio ancora più veloce.by Menù offre un’ampia gamma di zinsieme alla zuppiera elettrica per scaldare le pietanze e ai contenitori da asporto. Un servizio pensato per tutti quei locali che vogliono offrire un’alternativa di primo piatto caldo. Fanno parte della linea specialità come la zuppa di pomodoro, la ribollita, la zuppa di legumi e cereali, la zuppa di asparagi, la gulaschsuppe, la zuppa di porri e lenticchie e molte altre.Menù ha anche pensato a unaper facilitare le operazioni di asporto dei ristoratori. Una linea realizzata in materiale biodegradabile e compostabile, smaltibile nell’organico. Idonea per il microonde e per il forno, è composta da diverse soluzioni fra cui contenitori per hamburger e hot dog, piatti piani e fondi con coperchio, piatti quadrati anche con scomparti, coppe cilindriche e shopper di carta con etichetta da personalizzare con il nome del cliente per il ritiro. #ristoriAMOci delivery, take away and digital menu è infine la nuova web-app che creae gestisce il, l’asporto e laPer informazioni: www.menu.it