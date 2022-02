Le miscele professionali Molino Spadoni per frittura e tempura

Da Molino Spadoni due nuove proposte per soddisfare esigenze specifiche del canale professionale, nate dalla sua esperienza di oltre un secolo nell’arte molitoria. Miscele professionali, pronte all’uso, pratiche ed altamente performanti per infarinare e pastellare qualsiasi tipo di ingrediente ed avere la garanzia di un risultato perfetto.

Miscela Professionale per Frittura e Miscela Professionale per Tempura

La Miscela Professionale per Frittura è un mix a base di farina di grano tenero tipo 00, fecola di patate e amido di mais studiato per ottenere una panatura omogenea e leggera ma al contempo una gradevole texture croccante. Versatile nell’uso, si adatta perfettamente a infarinare e pastellare diversi tipi di alimenti: dal pesce alla carne, dagli ortaggi alla frutta. Permette ai clienti di gustare bocconi croccanti senza lo spiacevole inconveniente di vedere la crosticina esterna staccata dal resto del piatto.

La Miscela Professionale per Tempura è pensata per ricette ispirate alla tradizione culinaria orientale che ha grande presa anche nelle carte dei locali italiani e occidentali in genere, in versione più classica o con moderne rivisitazioni anche in chiave fusion. Si tratta di un mix a base di farina di grano tenero tipo “00”, farina di riso e agenti lievitanti che, impiegato per infarinare e pastellare diversi tipi di ingredienti - carne, pesce e verdura su tutti - permette di gustare una tempura gonfia, dorata, leggera e sempre croccante. La farina di riso limita infatti l’assorbimento di olio in fase di cottura, evitando lo sgradevole effetto unto, mentre gli agenti lievitanti danno volume all’alimento e appetibilità alla pietanza.

Le due proposte arricchiscono e completano la gamma di referenze Molino Spadoni dedicate ai professionisti della ristorazione e sono offerte in un formato esclusivo per il canale Horeca da 5 kg. Costituiscono una soluzione pratica e funzionale per via della loro estrema praticità d’impiego: nei due mix gli ingredienti che permettono di ottenere frittura e tempura perfette sono già sapientemente dosati e possono essere utilizzati per un risultato perfetto. Sul retropack sono inoltre presenti ricette e suggerimenti d’impiego funzionali ad allargare le proposte gastronomiche da mettere in carta.

Molino Spadoni

via Ravegnana 746 - 48125 Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056

www.molinospadoni.it