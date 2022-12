Molino Braga, farine di qualità per i maestri dell’arte bianca

Con diverse generazioni e 170 anni di lavoro alle spalle, Molino Braga rappresenta una storia di innovazione tecnologica nel rispetto dei valori tradizionali. È un’azienda molitoria specializzata nella trasformazione e lavorazione di grano tenero ed altri cereali di altissima qualità. Le origini del Molino risalgono a metà del 1800, in prossimità del centro di Brescia, dove la famiglia Braga conduceva un’attività artigianale. La rapida industrializzazione del Novecento e la crescita del volume di produzione portano a modernizzare progressivamente l’impianto, che continua ad evolversi e ad aggiornarsi fino ai giorni nostri.

Nel 2015 la capacità produttiva dell’impianto viene portata a 330 t/giorno, grazie all’inaugurazione del nuovo impianto molitorio interamente realizzato dalla ditta Buhler, che permette di lavorare miscele di grani omogenee, da cui vengono estratte farine di qualità elevata per una macinazione maggiormente costante nel tempo che regala alla farina una giusta forza e una grande elasticità. Successivamente, la sede di Dello (Bs) viene ulteriormente ampliata con la costruzione di un nuovo magazzino annesso, l’inserimento di nuovi macchinari, come la selezionatrice ottica, e moltissimi altri strumenti di ultima generazione.

Molino Braga sarà presente a Sigep 2023

Nel 2020 l’azienda investe in uno stabilimento di circa 2mila mq, localizzato a pochi km dall’headquarter di Dello, dove viene effettuata la lavorazione con macina a pietra, e dotato di un nuovo impianto per la miscelazione e il confezionamento dei mix e semilavorati completamente automatizzato dedicato ai professionisti dell’arte bianca, ma non solo. Nel 2022 tutta la logistica viene automatizzata con shuttle di ultima generazione.

La sede di Molino Braga

Dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid-19, l’azienda sente la necessità di ripartire anche con la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, come il Sigep di Rimini a gennaio 2023, dove presenterà tante imperdibili novità.

Posizione a Sigep 2023: pad. D5 - stand 109.

