Molino Cosma, farine di qualità e sostenibili

In un pacchetto di farina del Molino Cosma c’è la storia dei chicchi di grano che nascono, maturano e vengono lavorati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Lo slogan “dal campo alla tavola” è l’impegno che da diversi anni la famiglia Cosma ha assunto nel rispetto della sostenibilità: una scelta etica per essere competitivi in un mercato che oggi chiede scelte coraggiose per consegnare un futuro migliore alle nuove generazioni.







Il grano raccolto nei campi della provincia di Rovigo è coltivato con tecniche agronomiche di difesa e produzione integrate e viene macinato seguendo le selezioni monovarietali e facendo attenzione a esaltarne il profumo: per questo viene macinato a bassa intensità, in modo da esaltare la qualità unica delle farine ottenute. Per condizionare i grani Molino Cosma utilizza l’acqua della propria fonte con bassa durezza, e un rapporto equilibrato tra sodio e potassio. L’assorbimento dell’acqua durante la fase di condizionamento del grano e il successivo rilascio di umidità consentono di esaltare al massimo la fragranza delle farine ottenute dai grani monovarietali (una sorta di terroir delle farine). Tutto questo lavoro svolto sia in campagna sia nella fase molitoria, consente di ottenere farine particolarmente adatte alla panificazione.

Le farine di Molino Cosma

Le varietà di frumento che Molino Cosma utilizza sono quattro: Cosmic, Altamira, Nemo e Rebelde. Ogni anno, i tecnici del Reparto Ricerca e Sviluppo valutano con attenzione tutte le varietà per poi selezionare quelle con una maggiore resa in panificazione ovvero quelle che forniscono le farine più adatte ad ottimizzare i prodotti finali. Le farine del Molino Cosma costituiscono una linea di assoluto valore grazie alla qualità “reale” della materia prima: una linea innovativa di farine tracciate e certificate “dal campo alla tavola”.

La prima è leggermente ambrata e ricca di fibra, donando ai panificati un aroma ancora più intenso e allo stesso tempo valorizzando l'aspetto salutistico e nutrizionale. La Tipo 2, invece, è una farina ricca di fibre vegetali, adatta per impasti diretti dal colorito scuro, perfetta per pizza e focaccia. La Tipo 00, caratterizzata da un equilibrato contenuto proteico, è particolarmente indicata per le preparazioni rapide, preferita in particolar modo dai pastry chef. Infine, la Farina Tipo Forte

