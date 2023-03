Molino Spadoni e Renato Bosco, uniti dalla passione per la panificazione

Renato Bosco, noto a tutti come il “pizza-ricercatore” per la sua importante attività di ricerca in ambito di lievitazione, è il nuovo brand ambassador di Molino Spadoni. Bosco utilizzerà in via esclusiva le farine e le miscele di farine Molino Spadoni, supportando costantemente l’azienda in attività di ricerca e sviluppo.

Sarà, inoltre, protagonista nei canali digital e social dell’azienda, presentando le diverse referenze in chiave funzionale e creativa e fornendo preziosi suggerimenti sul loro utilizzo e preparando ricette ideate ad hoc per valorizzarne la praticità, il gusto e la resa. Una collaborazione nata sul terreno comune dell’expertise e della passione per la panificazione che ha fatto incontrare un esponente di spicco, punto di riferimento di questo settore, e l’azienda che da oltre un secolo si dedica al mondo della farina e che ha maturato una profonda esperienza e contribuito all’evoluzione del mercato, grazie ai continui investimenti in innovazione.

Un'offerta adatta a tutte le esigenze

Questi si sono tradotti in una fortissima specializzazione verticale sul mondo pizza: la gamma delle farine professionali PZ, le più amate dai pizzaioli, è l’insieme più completo di farine a uso specifico che copre tutte le esigenze dei professionisti. C’è, infatti, una farina PZ adatta per ogni tipo di preparazione che si desidera realizzare, per impasti a breve, media o lunga lievitazione. Ricerca e sviluppo per Molino Spadoni significano anche impegno a offrire prodotti in linea con i più recenti trend. Da qui nascono tutte le ultime novità come il Preparato a Basso Indice Glicemico e il Preparato per Pane e Pizza SuperproteiN, entrambi della gamma salutistico-funzionale AlimentazionE DedicatA Molino Spadoni, che danno risposta alle attuali tendenze alimentari orientate al benessere. Un’altra importante novità è la Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni, studiata per realizzare impasti con lunghissime lievitazioni ad alta idratazione, anche oltre le 72 ore, con una forza fino a W400; mentre la new entry dedicata alla pinsa, food trend del momento, è la Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana, pensata appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti, che consente di avere a disposizione un preparato con farine già perfettamente miscelate come vuole la ricetta originale.

La ricca e articolata offerta di Molino Spadoni per i professionisti

