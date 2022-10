Moreschina Ricca, la farina multicereali che unisce gusto e salute

Molino Vigevano da sempre si contraddistingue per l’elevata qualità dei propri prodotti e la grande attenzione ai nuovi trend che influenzano sempre di più le preferenze e le scelte dei consumatori finali, sempre più alla ricerca di prodotti gustosi e salutari allo stesso tempo. Nell’ultimo periodo c’è sempre maggiore richiesta di farine per impasti alternativi, sia nel mondo Horeca che Bakery; la ricerca si orienta su farine con un’elevata attenzione al corretto bilanciamento tra gusto e aspetti nutrizionali.

Molino Vigevano ha introdotto nella sua gamma di referenze prodotti in grado di rispondere concretamente alle esigenze del consumatore moderno, come la farina Moreschina Ricca, un prodotto dal profumo unico e dal gusto inconfondibile. Una farina multicereali scura e con germe di grano “vitale”, ingrediente distintivo di tutte le farine di Molino Vigevano, grazie al suo particolare processo brevettato di estrazione a freddo e macinazione a pietra.

A contribuire all’unicità di questa farina è la presenza, al suo interno, di 6 cereali, 4 semi interi e una leguminosa che, assieme al germe di grano vitale, conferiscono al prodotto finito un sapore intenso, una fragranza unica e un tipico colore dorato. Ideale per la realizzazione di pane, pizze e focacce, questa farina può essere utilizzata anche in pasticceria per realizzare biscotti o torte di ogni genere. Nessun compromesso col gusto e tanta attenzione al contenuto di fibre e nutrienti indispensabili per una corretta alimentazione.

L’unicità di questo prodotto, come di tutta la linea Horeca di Molino Vigevano, sta anche nel packaging, moderno ed impattante: ogni farina della gamma è identificata da un colore per favorirne la riconoscibilità, con tutte le informazioni necessarie ben in evidenza. Oltre a Moreschina Ricca, nella gamma dei prodotti con particolare attenzione al contenuto di fibre vanno segnalate anche le farine Moreschina, Oro Fibra Uno e Oro Fibra Due.

