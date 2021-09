Mulino Caputo, a Parma l’aria di Napoli

Dal 31 agosto al 3 settembre Mulino Caputo si è trasferito a Cibus di Parma con uno stand dal sapore napoletano, un palcoscenico che ha visto sfilare grandi maestri pizzaioli come Gino Sorbillo e il Campione del Mondo Davide Civitiello.

Presenza di rigore per Vincenzo Iannucci, responsabile del Progetto Nuvola dell’azienda guidata da Antimo Caputo. Nuvola è una farina tipo 0 ideale per impasti leggeri con grandi alveolature.

Antimo Caputo

Farine in passerella

A Parma Mulino Caputo ha posto l’accento sulle farine senza glutine Fioreglut, Fior di Riso, Fior di Ceci e Fior di Piselli. Il semilavorato Fioreglut, ideale per pane, pizza e dolci, presenta una granulometria calibrata, per una facile idratazione; ottima la lavorabilità. Per impasti soffici che conservano leggerezza e sapore dopo la cottura. La miscela di amidi è perfettamente bilanciata per preparazioni senza glutine.

Farine senza glutine esposte a Cibus

Per informazioni: www.mulinocaputo.it