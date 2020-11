Nuovo pack per i grissini Biscopan Fragranza in confezione riciclabile

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 09:52

Il nuovo packaging per la linea Grissini di Biscopan

a oltre 50 anniproduce e commercializzae derivati del pane. Tostarelli, grissini, gallette crackers, pane biscotto e fette biscottate vengono prodotti nella sede si Badia Polesine (Ro). Negli anni sono state introdotte linee completamente biologiche, quali la, quella al farro e la linea al, di cui l’azienda veneta è leader di mercato.Fragranza ora anche eco-friendly . Idi Biscopan si presentano in unache può essere smaltita nella carta. Per accogliere le esigenze di una clientela sempre più attenta e sensibile alla tematica ambientaleAlle confezioni riciclabili già lanciate di tostarelli e gallette della linea Kamut Bio si aggiunge oggi la linea Grissini Biscopan nelledi punta. Ladei grissini contenuti all'interno della confezione rimane inalterata, garantendo così un prodotto croccante. Un contributo pere rispettare l’equilibrio della natura.I Grissini Biscopan vengonorisultando così semplici e genuini. Grazie alla lorosono ideali come sostituto del pane ma anche per l'aperitivo, come antipasto o snack spezzafame e indicati anche per chi segue un'alimentazione vegetariana o vegana.Glicon cui vengono prodotti sono olio di girasole, miscela di farine e malto d’orzo a cui si aggiungono, in base alle referenze, altri componenti. Ecco allora grissini con olio di oliva, con olive verdi, con semi di girasole e di sesamo.Per informazioni: www.biscopan.it