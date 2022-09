Nutrifree Food Service, il senza glutine che piace ai cuochi

Sempre più alberghi, bar, ristoranti e altre strutture si trovano a dover fare i conti con il fenomeno delle intolleranze. Infatti, sono oltre 230mila i celiaci diagnosticati in Italia e si stima che circa 400mila persone siano in attesa di diagnosi. Ancora più rilevanti i numeri della gluten sensitivity, patologia che secondo gli studiosi colpirebbe ben 3 milioni di persone in Italia, o l’intolleranza al lattosio, fenomeno che, secondo il Rapporto Eurispes 2017, riguarda ben oltre 4 milioni di persone nel nostro Paese.

Questo, insieme al cambiamento delle abitudini alimentari, impone agli operatori del settore di rivedere la propria offerta e proporre nei menu soluzioni senza glutine e senza lattosio diviene un’opportunità interessante per rivolgersi a nuovi pubblici.

«Offrire un servizio gluten free non solo è ormai un impegno etico irrinunciabile, ma rappresenta anche una grande opportunità per attrarre e fidelizzare la clientela di tutti i canali tipici del consumo fuori casa», commenta Enrico Cecchi, direttore commerciale e marketing di Nt Food. «Oggi, rispetto ai nostri esordi sul mercato, cogliamo sempre più interesse ed attenzione da parte degli operatori Horeca che cercano specializzazione, servizio e soprattutto supporto tecnico nella creazione di menu o soluzioni dedicate alla clientela intollerante o con esigenze nutrizionali particolari».

Vocazione inclusiva: missione Food Service

E partendo proprio delle esigenze degli operatori e dalla conoscenza del consumatore celiaco o intollerante, Nt Food ha dato vita ad uno dei più ampi assortimenti gluten free dedicati al Food Service. «La selezione Nutrifree per il canale Horeca è stata studiata per offrire la massima varietà e la totale copertura dei diversi momenti di consumo fuori casa: dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena», spiega Enrico Cecchi. «La formula Nutrifree Food Service consente un servizio pratico e sicuro, senza rischi di contaminazione né sprechi, grazie ai formati monoporzione “apri&gusta”: dal pane agli snack, dai cereali ai biscotti o ai croissant».

Completa l’offerta la linea di farine in purezza, pangrattato e miscele senza glutine e senza lattosio specifiche per diverse preparazioni (pane, pasta fresca, pizza, dolci, pasta frolla), disponibili nel formato 1.000 g o 15 kg. Un assortimento completo pensato per le esigenze dei laboratori di cucina e dei professionisti del fuori casa.

Per garantire la massima valorizzazione dell’offerta gluten free e supportare il cliente finale nella scelta del prodotto più idoneo rispetto alle proprie esigenze alimentari, Nutrifree Food Service mette a disposizione anche svariate soluzioni espositive: dall’espositore in legno per la prima colazione, ai display box in cartotecnica per snack e panificati.

«Il nostro portafoglio prodotti è in continuo sviluppo in linea con i nuovi trend di mercato e le esigenze di consumo del target», prosegue Enrico Cecchi. «Il confronto con gli chef e gli operatori è senz’altro prezioso, non a caso da anni siamo Premium Partner della Federazione italiana cuochi, che ci ha scelto come riconoscimento della superiorità organolettica e nutrizionale della nostra offerta di prodotto e per l’impegno verso il mondo della ristorazione».

Breakfast gluten free

La colazione è un momento fondamentale dell’esperienza fuori casa: che sia in hotel o al bar, il cliente ricerca varietà e servizio. Nutrifree Food service ha creato un assortimento dedicato al mondo breakfast gluten e lactose free: biscotti, brioche, muffin fette biscottate, cereali. Il tutto disponibile in pratici formati monoporzione, perfetti per un servizio sicuro da contaminazioni e senza sprechi di prodotto.

L’azienda ha completato la propria proposta per la prima colazione con il lancio della linea Cornetti senza glutine e lattosio. Morbidi e fragranti, i Cornetti Nutrifree sono disponibili nella variante classica, al cioccolato, all’albicocca e ai frutti di bosco. Anche in questo caso sono disponibili in pratiche monoporzioni.

Cornetti albicocca e cioccolato

«Da sempre ci impegniamo per portare innovazione nel campo del free from food - precisa Enrico Cecchi - con l’obiettivo di offrire ai nostri consumatori maggiore varietà di scelta e un gusto affine a quello dei prodotti convenzionali. Con questo nuovo lancio completiamo la nostra offerta dedicato al mondo breakfast, offrendo un prodotto unico per riscoprire tutto il gusto della colazione gluten e lactose free».

Non possono mancare all’appello anche le soluzioni “kit”, assortimenti selezionati da Nutrifree e veicolati in apposite soluzioni espositive dal grande appeal visivo. Ne è un esempio il Kit Special Breakfast, un ricco assortimento di monoporzioni senza glutine e senza lattosio per una prima colazione appagante e in completa sicurezza: Panfette classico 75 g, Corn Flakes 25 g, Biscotti 40 g e Fette Biscottate 25 g.

Kit Special Breakfast

La novità: il Kit Cornetti

Pratico espositore da banco, perfetto per differenziare l’offerta free from all’interno dello spazio breakfast, il Kit Cornetti contiene 15 monoporzioni disponibili in 3 gusti diversi: classico, albicocca e cioccolato.

Kit Cornetti

Street food gluten free

Un trend destinato a non interrompersi e che trova sempre spazio per rinnovarsi, quello dello street food. Nato come forma di consumo povera, ha trovato nuove dimensioni nella nostra cultura culinaria, valorizzato dalla qualità degli ingredienti e dalla ricchezza delle tradizioni regionali. Ed è quando lo street food incontra la dimensione del “senza” che diventa il cibo inclusivo per eccellenza.

È a questo mondo che Nutrifree Food Service dedica un’intera linea di soluzioni “senza” di alta qualità pensate per ristoranti, hamburgerie, hotel che intendono intercettare una domanda sempre più consistente.

Come il Panino Hamburger XL 100 g, un prodotto senza glutine unico nel suo genere per leggerezza, sofficità e diametro (circa 13 cm). La formulazione innovativa rende l’impasto particolarmente morbido e alveolato, senza l’aggiunta di latte e senza olio di palma. Il Panino Hamburger è disponibile nel pratico formato monoporzione “apri&gusta”, che protegge da eventuali contaminazioni da glutine ed è perfetto per un servizio dedicato senza sprechi di prodotto.

Altro best seller della linea è l’American Sandwich Nutrifree 240 g, soffici fette di pane senza glutine e senza lattosio in formato extralarge, ideali da farcire per creare sfiziosi toast o club sandwich. Ottimo leggermente tostato.

Lanciata recentemente, la Focaccia Break 170 g si caratterizza per un impasto soffice e alveolato, preparato con olio extravergine di oliva. Ottima da farcire, davvero golosa leggermente tostata. Senza glutine, senza lattosio e senza proteine del latte.

Completa la linea street food ideata dal brand toscano il Panino Hot Dog 65 g, classica forma allungata e impasto soffice e delicato. Senza glutine e senza lattosio, si caratterizza per la grande versatilità, ideale da farcire con ingredienti dolci o salati.

Nt Food

via della Galeotta, loc. Tei 6/C - 55011 Altopascio (Lu)

Tel 0583 216383

development@ntfood.it