Nutrifree, senza glutine e lattosio in completa sicurezza

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 09:35

. Sono questi i fattori che caratterizzano l’La selezione per il canale Horeca è stata studiata per offrire la massima varietà e la totale: dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena. Inoltre, Nutrifree vanta la più ampia offerta di, permettendo così a tutti gli operatori del settore di fornire un«Pane a fette, panini, snack dolci e salati, brioche, biscotti, cereali e fette biscottate per la prima colazione, per citarne alcuni, sono tutti disponibili in pratiche monoporzioni - spiega, direttore commerciale e marketing Nt Food - questo formato risulta essere molto apprezzato dai consumatori che percepiscono questa componente di servizio come un grande plus rispetto ai competitor del senza glutine, in particolare oggi, in questa delicata fase di ripartenza all’insegna della sicurezza alimentare e sanitaria ».Tutti i prodotti Nutrifree nascono in Toscana, in stabilimenti certificati per la produzione esclusiva di prodotti senza glutine e sono garantiti dal marchio “” per il senza glutine e dal marchio “” per il senza lattosio e senza proteine del latte.«Oggi la grande attenzione a liste ingredienti e allergeni porta i consumatori a privilegiare prodotti che associano all’assenza di glutine, altri preziosi “senza” - aggiunge Cecchi - la nostra linea dedicata al canale Horeca è una linea totalmente Free From: senza glutine, senza lattosio, senza olio di palma. Ma anche proposte senza latte né uova, senza zuccheri aggiunti e vegan».Un’offerta variata, dall’elevato valore organolettico e nutrizionale, e che riconferma il brand toscano, per il terzo anno consecutivo, comein esclusiva per il senza glutine.«Sempre più ristoranti e hotel di alta fascia scelgono, anche per le soluzioni delivery, la formulafirmata Nutrifree. Tra i prodotti più apprezzati il nostro Panino Hamburger XL , formato extra large ed extra soffice in pratica confezione monoporzione, e l’ American Sandwich , 4 morbide fette di pane perfette per preparare gustosi club sandwich», conclude Enrico Cecchi.Per informazioni: foodservice.nutrifree.it