Open Carbonara, la nuova ricetta di Barilla per l'inclusività alimentare

Come dimostra una ricerca condotta da Barilla sul tema dell’inclusività alimentare, oltre la metà (56%) dei partecipanti intervistati ha dichiarato di affrontare qualche forma di limitazione durante i pasti in compagnia. Dopo aver riscontrato che più di un terzo degli italiani intervistati (37%) afferma di sentirsi più vicino alle persone con cui sta mangiando quando condivide lo stesso piatto, Barilla sceglie di celebrare il Carbonara Day 2023 con il lancio di Open Carbonara: una nuova ricetta reinterpretata come gesto d’amore per momenti da vivere insieme.

Per la creazione di Open Carbonara Barilla, insieme alla sua Food Academy Academia Barilla, ha radunato una squadra di chef internazionali d’eccellenza. Guidati dallo chef stellato Marco Martini, questo team di chef - appartenenti a diverse tradizioni e provenienze culinarie e specializzati in cucina senza lattosio, vegana, halal e kosher - ha dato vita a una innovativa reinterpretazione di uno dei più amati classici italiani. Nasce così Open Carbonara, una ricetta adatta a soddisfare quante più esigenze alimentari possibili, per unire tutti allo stesso tavolo. La carbonara tradizionale rimane e continuerà ad essere il punto di riferimento e di ispirazione, ma si orienta verso un mondo sempre più sfaccettato e multiculturale.

L'importanza di applicare a tavola il tema dell'inclusività

Per lo chef stellato Marco Martini, chef stellato: «La pasta è un alimento noto per essere altamente accessibile: è facile da acquistare e da cucinare. Accettare la sfida di creare una nuova ricetta aperta a tutti, anche a chi ha allergie, intolleranze, a chi non mangia carne, è stato un grande esercizio da chef. È davvero stimolante riuscire ad applicare il tema dell’inclusività, una causa che mi appassiona, anche in cucina, per dare vita a nuovi piatti che le persone possano apprezzare ogni giorno. Spero che questo aiuti gli amanti della pasta a rendersi conto che, con qualche accorgimento, è possibile elaborare nuove fantastiche ricette inclusive, per tutti».





Il racconto di questo progetto è racchiuso in un docufilm, realizzato da Barilla e Publicis Italia/Le Pub, diretto da Simone Godano, con la partecipazione dell’intero team di chef. Tutto inizia in una mensa scolastica, dove la figlia dello chef Martini scopre che non tutti i bambini possono mangiare il cibo che viene servito. Da qui nasce l’idea di una Carbonara “aperta” a diverse esigenze. Le scuole, infatti, oggi più che mai rappresentano un luogo di incontro tra persone di culture diverse e quindi anche l'ambiente giusto per conoscere la bellezza della diversità ed impararne il significato. Il docufilm di Open Carbonara è disponibile QUI.

Una modalità più consapevole di mangiare insieme

Open Carbonara non è una campagna a sé stante, ma converge nel progetto Open Recipes, una piattaforma digitale che nasce con l’obiettivo di ispirarsi alle ricette della tradizione per promuovere una modalità più consapevole di stare insieme, anche a tavola, trasformando il cibo in strumento di inclusione e dialogo interculturale. Sulla piattaforma saranno disponibili circa 20 ricette di pasta, adattate per soddisfare quante più esigenze alimentari possibili. Il progetto esprime il rispetto di Barilla per la tradizione, ma anche la volontà di unire le persone attorno al tavolo attraverso il cibo.

«L'identità alimentare non è un concetto statico, ma fluido, che abbraccia persone e generazioni attraversando culture e confini politici in un costante scambio di preferenze, storia personale, ricordi affettivi e nuove connessioni. Oggi, poter mangiare pasta ai quattro angoli del pianeta contribuisce a dare a intere generazioni quel sano senso di appartenenza a una società globale multiculturale» - afferma Paolo Tucci, gastronomo ed esperto in scienze gastronomiche, consulente di Barilla.