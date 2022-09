Palline Surgelate per pizza Molino Spadoni, soluzioni pratiche e antispreco

Sono sette le tipologie di Palline Surgelate per pizza che Molino Spadoni dedica ai professionisti del mondo Food service e Horeca. L’azienda ha racchiuso in questa gamma di impasti surgelati tutta la sua esperienza centenaria nel settore delle farine, coniugando numerosi plus per l’utilizzatore, come le materie prime migliori, i processi di lavorazione più all’avanguardia e un alto contenuto di servizio. Si tratta di vere e proprie soluzioni che danno a tutti gli operatori, anche meno esperti, la possibilità di realizzare, con facilità e certezza di risultato, pizze sempre perfette, classiche o alternative.

La proposta è ampia e varia: dalla versione Classica fino alle più particolari, come alla Soia, ai 7 Cereali, al Khorasan Kamut®, al Farro integrale, al Carbone vegetale e oggi anche la new entry Integrale. Varianti che permettono ai locali di inserire a menu diverse tipologie di impasti, valorizzando la loro proposta in carta e incontrando gusti ed esigenze di una clientela potenziale molto ampia. Il filo conduttore è la qualità dell’impasto, necessaria per tradursi poi in un ottimo risultato finale: sono tutte a base di pasta madre, per garantire la fragranza, il sapore autentico e la leggerezza di una pizza da professionisti.

Pallina Classica

Nella surgelazione l’impasto conserva intatte tutte le sue caratteristiche organolettiche che, successivamente alla riattivazione, garantiranno un risultato professionale, come di un impasto realizzato partendo dalla materia prima, con ottime performance a livello di gusto e fragranza, offrendo la garanzia di sicurezza di un procedimento industriale controllato.

Pizza napoletana

Inoltre, con le palline surgelate c’è un consistente e quantificabile risparmio di tempo e materie prime, oltre al fatto che non necessitano di alcuna competenza specifica nella produzione dell’impasto rendendo estremamente più agevole la gestione della cucina. Facili e veloci da utilizzare, sono risolutive anche quando si devono servire piccoli numeri: possono essere scongelate al bisogno, evitando così di preparare scorte inutili e dispendiose, mantenendo sotto controllo gli sprechi e, di conseguenza, il food cost.

Molino Spadoni

via Ravegnana 746 - 48125 Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056