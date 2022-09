“La Pasticceria Bio”, nuova linea di farine Molino Grassi

Rispetto per l’ambiente e attenzione alla componente healthy: mai come oggi la tendenza verso uno stile di vita e un’alimentazione più salutari interessa tutti i comportamenti d’acquisto, inclusi quelli sul canale artigianale.

È sulla scia di questo trend che Molino Grassi ha messo a punto un’innovativa e inedita linea dedicata ai maestri dell’arte bianca: si chiama “La Pasticceria Bio” e comprende cinque farine specifiche per diversi prodotti di pasticceria, tutte bio e da grano 100% italiano. E proprio in queste due caratteristiche - certificazione biologica e italianità - sta l’unicità di questa gamma.

La Pasticceria Bio

Le farine de “La Pasticceria Bio” (www.lapasticceriabio.it) sono Frolla, Pan di Spagna, Sfoglia, Croissant e Lievitati, ciascuna con forze diverse per soddisfare le più svariate richieste dell’alta pasticceria. Obiettivo: offrire ad ogni professionista l’opportunità di realizzare prodotti a favore di una domanda che in modo crescente predilige ingredienti a chilometro zero ed etichetta pulita. Un pubblico sempre più esigente, insomma, che ricerca qualità a fronte di un consumo responsabile dal punto di vista ambientale.

“La Pasticceria Bio” va esattamente in questa direzione. Frutto del know how di Molino Grassi e della stretta collaborazione con il maestro pasticcere Pierluigi Sapiente, garantisce massimi standard al prodotto finito, per non rinunciare all’eccellenza del risultato anche nelle referenze green-oriented.

Un esempio? “Lievitati” è la farina biologica da grano 100% italiano studiata per lavorazioni complesse e impasti a lunga lievitazione. Garanzia di elasticità, estensibilità ed omogeneità in lavorazione e cottura, ma anche grande capacità di trattenere i grassi caratterizzano questa referenza, in grado di assicurare un prodotto soffice nel tempo. La farina perfetta per proporre panettone e pandoro in chiave bio e con farina 100% made in Italy, un vero plus in termini di originalità e innovazione nella produzione natalizia.

Molino Grassi

via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511