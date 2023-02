Pinsa Base Schär, tutta la leggerezza in versione gluten-free

Schär Foodservice, la divisione dedicata al canale Horeca del Gruppo Dr. Schär, presenta la Pinsa Base Schär, una base lievitata, precotta e surgelata, per creare stuzzicanti pinse gluten-free. Ispirata all’antica ricetta della pinsa romana tornata di gran moda negli ultimi tempi, la Pinsa Base frozen Schär da 220 grammi è senza glutine, senza lattosio e vegana.

Preparata senza conservanti e lievitata naturalmente per oltre 24 ore, è prodotta con farine di primissima qualità garantite Schär e risulta leggera, croccante e altamente digeribile, grazie all’utilizzo di pasta madre di grano saraceno.

Perfetta per ristoranti, pizzerie, mense, catering e bar

La versatilità della base frozen e l’alta richiesta della pinsa tra i consumatori rendono questo lievitato perfetto per ristoranti, pizzerie, mense, catering e bar che potranno così soddisfare la sempre crescente domanda di prodotti gluten-free dovuta al continuo aumento delle diagnosi di celiachia. Offrire ai propri clienti celiaci o sensibili al glutine una creativa alternativa alla pizza per diversi momenti di consumo, come un pranzo, una cena o un aperitivo sfizioso costituisce senza dubbio un servizio che fa la differenza. La Pinsa Base frozen Schär è pratica e sicura da ogni contaminazione, grazie all’imballo monoporzione che la protegge durante trasporto e stoccaggio.

Per ampliare la propria offerta di alimenti senza glutine

La preparazione è veloce e funzionale: basta scongelare per 8-10 minuti il prodotto, personalizzare la base mettendo sul top ingredienti gluten-free a piacimento e infornarla, su teglia a bordi alti dedicata, per 8-10 minuti a 220°C in forno non ventilato.

Grazie alla surgelazione, Pinsa Base frozen Schär ha una lunga shelf life di 14 mesi, rendendo questo prodotto ideale per i professionisti che vogliono ampliare la propria offerta di alimenti senza glutine per il crescente target celiaco che cerca questo alimento leggero, appetitoso e trendy. La Pinsa Base frozen Schär è presentata in cartoni contenenti 12 pezzi da 220 grammi.

