Schär Foodservice, tante soluzioni gluten free per la pizzeria

In Italia si stima che 1 persona su 100 sia affetta da celiachia e che il trend sia in crescita. Infatti, gli ultimi dati ufficiali del ministero della Salute (Relazione parlamentare celiachia 2019) indicano un aumento progressivo delle diagnosi di celiachia (circa +37% nel triennio 2017-2019). A questo si aggiungono altre patologie, per le quali è necessaria un’alimentazione a fini terapeutici, come l’allergia al grano e la sensibilità al glutine non celiaca.

L’Horeca non può quindi prescindere dal mettere a disposizione un’offerta gluten free di alta qualità, sicura e varia. Schär Foodservice risponde a questa esigenza con soluzioni senza glutine per tutti i canali, compreso quello della pizzeria.

Pizza Mix Schär

Una miscela senza glutine per creare fragranti pizze, focacce e lievitati in genere. Dalla resa elevata garantisce una facile lavorazione, un’ottima elasticità dell’impasto e un’eccellente lievitazione.

Impasto Pizza Schär

Monoporzione e molto versatile, in quanto consente di preparare sia la pizza che altri lievitati salati e dolci, si presenta come una pallina surgelata.

Base Pizza Schär

La base pizza per chi ha l’esigenza di ottimizzare gli spazi: precotta e surgelata, ha un diametro di 27 cm e viene fornita con teglia anticontaminazione.

Farina di riso - Stendipizza Schär

Fondamentale per la stesura della pizza gluten-free, se utilizzata come farina da spolvero per tutte le pizze, con o senza glutine, annulla il rischio di contaminazione aerea. Ottima anche per panature leggere.

