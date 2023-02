Scrocchiarella, cinque giovani pizza chef interpretano le nuove Preferite

Se l’eccellenza della gastronomia italiana è un concerto di mille sapori che di ogni regione rappresentano il clima, la cultura e la tradizione del territorio. Scrocchiarella è la base ideale per accogliere tutta la creatività che ogni chef vuole portare in scena utilizzando le materie prime, i profumi e i sapori del suo territorio.



È questo il leit motiv che meglio celebra uno dei valori Esg (Environmental, Social and Governance) di AB Mauri che riconosce nelle radici della tradizione gastronomica italiana, la base di partenza dalla quale nascono anche le ricette più moderne. Allo chef la possibilità di modulare la tradizione, plasmandola sulle attuali esigenze di mercato A conferma delle infinite soluzioni di interpretazione di farcitura, le nuove Preferite sono state interpretate da cinque giovani pizza chef che, utilizzando vari formati della versione “Sandwich” hanno preparato ognuno una ricetta rappresentativa di una diversa regione d’Italia. Ogni ricetta è raccontata in un video emozionale che è possibile visiualizzare dal QR Code e che guiderà nella scelta del formato ideale per preparare la propria “Preferita”.

Scrocchiarella Sandwich 20 x 52 Classica (Photo Credit: Phototecnica)

Con Mauro Alba l’eccellenza diventa pura innovazione

È il caso di Mauro Alba che con Coro Meu attinge alla tradizione con grande capacità creativa, preparando una ricetta della sua terra d’origine: la Sardegna. Dove il Porceddu è solo l’idea di partenza. Mauro abbina la dolcezza della pancia di maialetto, cotta in sottovuoto a bassa temperatura per assorbire appieno tutto il profumo del mirto, crea alternanza di gusto grazie all’acidità della crema di caprino con una nota di aceto di lamponi. E per finire, sceglie l’intensità di profumo e croccantezza della salvia fritta che dispone su tutta la lunghezza del Sandwich Scrocchiarella rustica, formato 12 x 52. Con Mauro Alba tutto sembra un gioco e l’eccellenza traspare dal gusto e diventa pura innovazione. Nel suo cocktail bar “Lumen” a Cesena, come dice il barman Nicolas, “Scrocchiarella accompagna i nostri cocktail” e viene servita su un vassoio d’ardesia in linea con il design di tutto il locale, a piccole porzioni per un pairing perfetto con i cocktail, per un’esperienza sorprendente di gusto a 360 gradi da consigliare a un vero intenditore gourmet. Mauro Alba, esperto conoscitore di impasti, sceglie Scrocchiarella perché è un prodotto adatto alla preparazione di piccola ristorazione e sempre pronta all’uso.

Scrocchiarella – Ricetta di Mauro Alba ‘Coro Meu’ (Foto Credit: Phototecnica)

Una ricetta inedita dal gusto che conquista per Lorenzo Mancini

La scelta di Scrocchiarella per Aquafan di Riccione rappresenta appieno quanto il prodotto Scrocchiarella costituisce la giusta soluzione di proposta “food”. Sostiene Jari Forte, responsabile food per Aquafan e Costa Parchi: «Abbiamo scelto Scrocchiarella perché è un prodotto buono, sano e alla portata di tutti. Volevamo una proposta che ben rappresentasse la gioia e il divertimento sano del nostro Parco anche nel momento della pausa pranzo». Non solo, Scrocchiarella, si presta a essere preparata in poco spazio anche da giovani, alla prima esperienza lavorativa, dopo un breve affiancamento per acquisire un po' di dimestichezza con la tecnica di farcitura». Infatti, interpreta la ricetta “Sandwich Rumagnol” con Scrocchiarella rustica 12 x 36 Lorenzo Mancini, giovane studente universitario dal sorriso ammaliante che esprime il temperamento della gente della Romagna e il contesto di sano divertimento del Parco. Con soli tre ingredienti: prosciutto crudo, squacquerone e rucola, Lorenzo ha preparato una ricetta inedita dal gusto che conquista, che potrete assaggiare al Chiosco Scrocchiarella del Parco Aquafan dal prossimo giugno 2023. A esprimere anche quanto è caro l’aspetto dell’Inclusività sociale la scelta di uno squacquerone di San Patrignano – Società Agricola.

Scrocchiarella – Ricetta di Lorenzo Mancini ‘Sandwich Rumagnol’ (Foto Credit: Phototecnica)

Francesca Locatelli e la scelta del gusto naturale e dolce della zucca

Francesca Locatelli, titolare di Bamboo Natural Bistrò ci porta con tutto il suo entusiasmo di giovane chef, nella direzione della stagionalità e proprio nella stagione di trionfo della zucca, in cucina ci propone la sua ricetta “A Tutta Zucca”, utilizzando della zucca Delica veramente tutto: buccia, polpa e semi. Per farci apprezzare il gusto naturale e dolce della zucca, Francesca sceglie il nuovo formato Scrocchiarella Sandwich 20 x 52 classica. Ad affiancare la dolcezza della zucca appena uscita dal forno e impreziosita da un elegante aroma di salvia, alcune fette sottili di provola/mozzarella di bufala affumicata. Arricchisce il gusto dolce della zucca, qualche fetta di speck tagliato e una salsa di cipolle caramellata che crea un po' di goloso contrasto. Un vero e proprio inno al “senza spreco” che si riallaccia a uno dei valori Esg più caro ad AB Mauri per il ciclo virtuoso di “economia circolare” nella produzione del lievito.

Scrocchiarella – Ricetta di Francesca Locatelli ‘A tutta zucca’ (Photo Credit: Phototecnica)

Con Monica Lo Voi tutta la ricchezza di sapore del coniglio alla ligure

Con Monica Lo Voi, food manager ma anche parte operativa di Workshop – Pizza in Pala, ristorante pizzeria di Savona, percorriamo le strade dei profumi e delle consuetudini della Liguria. Immaginatevi gli spazi dei vecchi mercati all’aperto che costituiscono anche un luogo di ritrovo per la gente del posto. Da Workshop – Mercato Civico di Savona, la proprietà propone Scrocchiarella venduta in teglie intere o mezze teglie da asporto, che il cliente può mangiare ai tavoli messi a disposizione nella zona comune del mercato in un’atmosfera d’altri tempi che torna a essere apprezzata. Con la sua scelta di aprire in un contesto come quello del Mercato Civico, ritroviamo uno dei temi cari ad AB Mauri che va nella direzione di aumentare il valore del territorio, grazie alle prelibatezze della tradizione ligure. Con la sua ricetta, Monica porta tutta la ricchezza di sapore del coniglio alla ligure, cucinato alla vecchia maniera con brodo, vino rosso, cipolle, olive tagggiasche e olio extravergine d’oliva nella Scrocchiarella Sandwich classica nuovo formato 28 x 38 e rende ancora più succulenta la farcitura con l’aggiunta finale di Prescinseua che dà anche il nome alla ricetta, un formaggio tipico del territorio, dall’acidità spiccata, rarità Dop ormai prodotta da pochissimi caseifici. Monica, che si occupa personalmente degli acquisti, ha scelto Scrocchiarella perché è un prodotto leggero, croccante e digeribile ed è sempre pronta all’uso.

Scrocchiarella – Ricetta di Monica Lo Voi ‘Prescinseua’(Photo Credit: Phototecnica)

Alessandro Resta porta la carbonara nel Sandwich Scrocchiarella

Con “Guancia a Guancia”, Alessandro Resta delle “Officine Resta di Roma”, esperto nella preparazione di squisiti hamburger, amatissimi dai millenial che frequentano il suo locale, ma anche dai giovani e dalle famiglie, declina una ricetta della tradizione a una più attuale versione contemporanea e porta la carbonara nel Sandwich Scrocchiarella classica 12 x 28. Dopo aver cotto le uova in acqua a 65° per 45 minuti nel roner per pastorizzarle, prepara la carbocrema con uova, Pecorino Romano Dop e pepe nero che dispone in diagonale con la sac à poche su tutta la lunghezza del sandwich. Alessandro riconosce tutti i vantaggi di Scrocchiarella nell’avere agevolato il suo lavoro e migliorato la sua qualità di vita. Il risparmio di tempo nelle preparazioni gli consente, infatti, di dedicarsi ad altri aspetti della gestione del locale e di avere un giorno libero per sé stesso. Alessandro ha scelto Scrocchiarella perché è pratica da utilizzare e rispecchia la qualità di un prodotto artigianale. Con Scrocchiarella è tutto più semplice, più veloce, più buono.

Scrocchiarella – Ricetta di Alessandro Resta ‘Guancia a Guancia’ (Photo Credit: Phototecnica)

