Cereali e legumi pronti in pochi minuti: la soluzione per i menu d’inverno

Greenology, l’arte della cucina a base vegetale, è il sistema integrato di prodotti, servizi e strumenti di Bonduelle Food Service dedicato a cuochi e operatori della ristorazione per scoprire tutte le potenzialità della cucina a base vegetale e contribuire a definire una proposta alimentare in linea con i mutamenti dei comportamenti della clientela. Vegetariani, vegani e flexitariani oggi in forte crescita, privilegiano, infatti, i vegetali, protagonisti di piatti sani e sostenibili, dove le proteine vegetali vengono scelte in alternativa a quelle animali. I motivi sono diversi, ambientali in primo luogo, ma anche salutistici.

Zuppetta di Orzo e Fave con primo sale e peperone crusco su salsa di ceci



Le mille virtù dei legumi

I legumi, come lenticchie, ceci e fagioli, prime fonti di proteine vegetali, sono infatti naturalmente privi di colesterolo, ma ricchi di minerali e di fibre, una miniera di benessere, versatile e dall’alto potere saziante. Possono essere protagonisti dall’antipasto al dolce come nel piatto unico. La tradizione ci ha insegnato ad abbinarli a un cereale per completare nutrizionalmente la gamma di amminoacidi essenziali, in modo che “pasta e fagioli”, “riso e piselli” o “fave e cicoria” accompagnato da un po’ di pane, sia completo dal punto di vista proteico.



Quinoa, concentrato di salute

Quando parliamo di proteine vegetali, non parliamo solo di legumi. Sono presenti, infatti, anche in semi oleaginosi, frutta secca e negli pseudocereali. Il più famoso esponente della categoria è la quinoa, ingrediente naturalmente privo di glutine davvero interessante in quanto contiene più proteine, calcio, fosforo e ferro dei cereali, ma anche le fibre visto che è sfruttato in chicco. La quinoa ha un sapore delicato e per esaltarla non servono grandi condimenti, il che la rende eccellente per ricette genuine e gourmet nelle quali è essenziale avere materie prime di qualità.

Quinoa con pannocchie alla griglia, cavolo rosso e mele



I Cereali e Legumi Minute, pronti in pochi muniti

Nell’ambito di Greenology sono nati i Cereali e Legumi Minute in 5 referenze - Quinoa, Bulgur, Orzo, Lenticchie e Ceci - che completano l’offerta vegetale per il mondo della ristorazione e sono ingredienti base di molte ricette originali, ricche di gusto e di proteine vegetali, che soddisfano appunto le esigenze di nuovi consumatori.



Si tratta di prodotti estremamente versatili, pratici e pronti in pochi minuti. Già cotti al vapore con la tecnologia brevettata Minute e surgelati in Iqf, preservano al massimo la qualità della materia prima e garantiscono velocità di preparazione, riducendo tempi e costi della ricetta e contribuendo a un risparmio economico finale significativo per l’operatore. Come molti altri surgelati Bonduelle Food Service, i Cereali e Legumi Minute offrono i vantaggi di praticità e velocità garantiti da Service, il protocollo di produzione che, grazie a un processo innovativo, permette prodotti utilizzabili a freddo, solo scongelandoli e senza bisogno di rigenerazione, nel pieno rispetto della sicurezza alimentare. Il tutto assicurando un altro elemento chiave in questo periodo complesso: la lotta allo spreco.

Bulgur risottato con asparagi, tonno rosso al pistacchio, limone e salsa al prezzemolo



Tante idee per i menu invernali

Tante le proposte sul sito www.bonduelle-foodservice.it per menu invernali creativi, gustosi e ricchi di proteine vegetali. Tra le ricette: Zuppetta di Orzo e Fave con primo sale e peperone crusco su salsa di ceci, Pasta e Ceci, colatura di provola affumicata, arancia candita e pane carasau, Polentina di Ceci fritta su crostino di pane, salvia, carote colorate, limone e filetti di peperoncino, Quinoa con pannocchie alla griglia, cavolo rosso e mele, Bulgur risottato con asparagi, tonno rosso al pistacchio, limone e salsa al prezzemolo, la Mini Cake di Quinoa con pere e kiwi.