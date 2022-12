Bonduelle Food Service: tutti i vantaggi dei vegetali surgelati

Sono sempre più gli italiani che al ristorante o al bar scelgono piatti a base vegetale. Non si parla più solo di vegetariani e vegani, ma di un pubblico ben più numeroso di flexitariani, ormai un italiano su quattro, che ricerca proposte originali, gustose e sane, preferendo sempre più spesso le proteine vegetali a quelle animali. Un pubblico in continua crescita di cui chef e operatori della ristorazione devono tener conto, integrando nei propri menù cibi vegetali in grado di soddisfarne aspettative e gusto.

Dalla sostenibilità ambientale alla salubrità, senza contare le tante ispirazioni che offrono ai diversi tipi di cucina, come la nostra o quella mediterranea, al cui centro ci sono appunto legumi, cereali, verdura e frutta. Sono la scelta vincente per ogni tipologia di ristorazione e si adattano agli stili di vita emergenti. Tuttavia, nella preparazione degli alimenti vegetali, soprattutto nelle cucine professionali, impattano in modo importante la pulizia, la lavorazione e la cottura, tutte azioni che comportano un aumento significativo dei costi. Basti pensare al tempo impiegato per mondare mezzo chilo di spinaci o una partita di funghi. O a quello necessario per affettare una zucca o per reidratare e cuocere i fagioli secchi. A questo si aggiungono spesso tanti scarti e altrettanti sprechi dovuti al non utilizzo e al deperimento.

Il vegetale surgelato rappresenta la risposta a tutte queste problematiche

Fornisce materie prime pronte da ricettare o addirittura già cotte, per cui basta il semplice condimento, con un notevole risparmio in termini di tempo e personale. Inoltre, è da considerare quanto è complesso avere vegetali freschi e belli, sempre disponibili e nelle quantità necessarie, magari fuori stagione: il surgelato è infatti presente in ogni fase dell'anno con materie prime selezionate, che mantengono colori vividi e brillanti, porzionate o porzionabili, in modo da avere la soluzione a portata di mano e dosarla, abbattendo considerevolmente gli sprechi.

Bonduelle Food Service attraverso il progetto Greenology, l’arte della cucina a base vegetale propone gustose

ricette con protagoniste le diverse gamme di vegetali surgelati, pratici e versatili, sempre disponibili e in grado di

preservare al massimo la qualità della materia prima, garantendo maggior velocità, riduzione dei tempi e dei costi della preparazione e abbattimento di scarti e sprechi. Tra questi le verdure Minute, trattate con l'innovativo metodo di cottura a vapore Minute, che preserva al massimo le proprietà organolettiche, riduce al minimo la perdita di peso e i tempi di lavorazione in cucina; le Grigliate, selezionate con cura e grigliate senza l’aggiunta di olio, sono verdure che non rilasciano acqua in fase di preparazione e che grazie al protocollo di produzione Service, possono essere utilizzate a freddo, scongelandole e senza bisogno di rigenerazione, nel pieno rispetto della sicurezza alimentare. Ci sono poi Pronte all'uso e Veggie Passion, che offrono contorni versatili, subito pronti, che possono essere arricchiti, personalizzati o essere utilizzati per creare ricette di golosi finger food, come i falafel o le verdure in pastella, perfetti per rinnovare gli aperitivi o per completare in poche mosse e in modo sfizioso le portate. Per concludere i Cereali e Legumi Minute in cinque referenze - Quinoa, Bulgur, Orzo, Lenticchie e Ceci - che completano l’offerta vegetale per il mondo della ristorazione. Già cotti al vapore con la tecnologia brevettata Minute e surgelati in Iqf, sono estremamente versatili, pratici e pronti in pochi minuti.

