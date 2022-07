Bonduelle presenta “Il Tuo Tocco”: in cucina spazio alla fantasia

Alla ricerca di nuove idee gustose e veloci per i tuoi piatti ma non sai da dove iniziare? Lasciati ispirare dalla linea di arricchitori "Il Tuo Tocco Bonduelle" per dare spazio alla fantasia in cucina. La gamma Il Tuo Tocco Bonduelle, a base di verdure e legumi è disponibile in quattro referenze – Mais, Soia Edamame, Ceci e Fagioli Rossi – e si propone con delle materie prime selezionate da Bonduelle, ideali per tutti i gusti.

Il Tuo Tocco Soia Edamame Bonduelle

A tavola con “Il Tuo Tocco”, gli arricchitori di Bonduelle

Cosa aspetti a sperimentare? Gli arricchitori sono pratici e già pronti, perfetti quando il tempo è “tiranno” - come durante la pausa pranzo che per molti dura meno di un’ora - per gustare un pasto sano ma veloce. Sono anche versatili e dunque ottimi alleati quando si desidera conquistare i propri invitati con creazioni nuove e fantasiose. Nessun problema per chi è a corto di idee, le ricette suggerite sul retro della confezione de Il Tuo Tocco sapranno ispirare anche i meno creativi.

Le varietà “Il Tuo Tocco”

Con Il Tuo Tocco di Mais, aggiungerai ad ogni ricetta un gusto naturalmente dolce, croccante e una piacevole freschezza. Dall’inconfondibile colore vivace, il mais, è l’ingrediente ideale per le insalate, anche di cereali, o per un ancora più sfizioso Pokè. Il Tuo Tocco di Soia Edamame, sarà l’alleato perfetto per arricchire ogni preparazione in modo trendy, con gusto e originalità. Ricco di proteine e dal sapore delicato, soia edamame è un legume versatile che può essere valorizzato per dare un tocco etnico alle proprie ricette o consumato direttamente, ad esempio, come aperitivo. Il Tuo Tocco di Ceci, è la soluzione perfetta per chi cerca il giusto apporto di proteine vegetali ed anche per chi ama i sapori di ispirazione mediorientale, mentre chi è alla ricerca di un tocco ancora più esotico può contare su Il Tuo Tocco di Fagioli Rossi, per rendere unico qualsiasi piatto.

Prodotti Bonduelle, attenzione costante verso un’alimentazione sostenibile

I prodotti Bonduelle sono il risultato di una costante attenzione verso un’agricoltura e un’alimentazione sostenibili, come evidenziato dal claim “Il Mondo che ci piace”: un mondo in cui Bonduelle è impegnata, attraverso azioni concrete come parte del programma Bonduelle s’impegna, nel favorire la transizione ad un alimentazione a base vegetale, per preservare il benessere delle persone e del pianeta.

In linea con questa mission anche i prodotti della gamma Il Tuo Tocco rispettano l’ambiente grazie al pack in alluminio e cartone che li rende 100% riciclabili.

Che cosa aspetti? Aggiungi Il Tuo Tocco alle tue ricette preferite e scatena la tua fantasia in cucina, facendo di ogni piatto il tuo piatto!

Ogni referenza è disponibile in una confezione da due latte (da 80g), ciascuna con una comoda linguetta d'apertura "easy-open", per dare libero sfogo alla fantasia ma evitando sprechi in cucina.

Scheda prodotti della gamma Il Tuo Tocco: