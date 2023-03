Le Prugne della California protagoniste della Colomba atomica dello chef Andrea Mainardi

Il California Prune Board (CPB) - consorzio che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - rinnova per il 2023 la partnership con lo chef Andrea Mainardi. Le Prugne della California sono l’ingrediente fondamentale del dolce pasquale per eccellenza, rivisitato per l’occasione dallo chef Andrea Mainardi. La “Colomba atomica con Prugne della California” è, infatti, realizzata in edizione limitata con lenta lievitazione (16 ore e 14 successive). L’impasto con lievito madre e farina italiana selezionata, è arricchito con burro da latte italiano 100% e Prugne della California. La glassa per la ricopertura è infine realizzata, come da tradizione, con mandorle e l’aggiunta di Prugne della California.

Prugne della California: versatili in cucina

Le Prugne della California si integrano perfettamente con preparazioni dolci con una qualità senza rivali. Grazie al gusto distintivo e alla caratteristica consistenza morbida, sono perfette anche in abbinamento a un dolce classico come la colomba. Naturalmente prive di grassi e di zuccheri aggiunti, sono inoltre l’ideale per ridurre il contenuto di zuccheri nella preparazione dei dolci. Le Prugne della California sono ricche di vitamine e sali minerali , alleate fondamentali per il benessere quotidiano a partire dalla tavola. Sono, inoltre, un’eccellente fonte di fibre e di due importanti nutrienti che favoriscono il mantenimento di ossa normali: la vitamina K e il manganese.

«Il successo raggiunto negli ultimi due anni grazie alla collaborazione con lo chef Andrea Mainardi ci ha entusiasmato: con la sua grande creatività ed esperienza professionale sa valorizzare al meglio le qualità distintive e la versatilità delle Prugne della California», spiega, California Prune Board Director of International Marketing & Communications. «Lper il California Prune Board, vede anche per il 2023 il rinnovato dell’impegno del Board con attività integrate di marketing e comunicazione. Siamo lieti di rinnovare la partnership con lo Chef Andrea Mainardi e la creazione di un dolce della tradizione pasquale Italiana, grazie al quale le qualità uniche delle Prugne della California vengono valorizzate al meglio. Con le sue creazioni e ricette innovative, Chef Mainardi dimostra come le Prugne della California si rivelino un ingrediente di alta qualità sia per preparazioni professionali dolci e salate, quanto per piatti casalinghi -», conclude Esther Ritson-Elliott.