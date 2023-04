I prodotti delle Dolomiti Lucane arrivano a tavola con La Pietrapertosana

Il racconto della Basilicata del gusto passa anche attraverso la scoperta suggestiva delle Piccole Dolomiti Lucane con una tappa interessante che ci porta direttamente alla scoperta di Pietrapertosa, a pochi km da Potenza, grazie ad una bomboniera del gusto di nome “La Pietrapertosana”. È un laboratorio artigianale che produce sapientemente, con ingredienti stagionali e tanta cura e passione, confetture, marmellate, passata di pomodoro e sottoli di pregio. Siamo andati a Pietrapertosa dove abbiamo incontrato la titolare dell’azienda, Carmela Rossetti, che ci ha raccontato la sua storia di successo imprenditoriale.

Carmela Rossetti, la titolare di La Pietrapertosana, al lavoro

Quando nasce l’idea di La Pietrapertosana

«Era il 2010 quando ho iniziato a pensarci e nel 2014 dopo una serie di impedimenti burocratici, per fortuna superati, sono riuscita ad inaugurare la mia attività. Ci ho sempre creduto nonostante le difficoltà anche del momento storico che stiamo vivendo, ma ciò che mi spinge a procedere lungo la mia strada, è la convinzione di aver fatto la cosa giusta dove per me giusta significa alzarmi la mattina e sapere di averci provato con metodo e dedizione. Pietrapertosa è davvero un borgo magnifico e noi abbiamo la fortuna di abitarvi. Le sue rocce così imponenti ti regalano protezione e proprio dal senso di casa e dall’amore per la mia terra che è nata l’idea. Sarei potuta andare fuori con mio marito e i miei figli, ma ho voluto seguire il mio istinto e dunque investire nel mio paese»

I prodotti di La Pietrapertosana

«La mia produzione consiste in confetture e sottoli. Della linea confetture spazio dalle susine alle percoche, dalle more alle fragole fino ad arrivare al delicato e vellutato fico lucano. Per la linea sottoli sui miei scaffali si possono trovare zucchine, melanzane, lampascioni, fagiolini. A completare la gamma vi sono poi dei prodotti ancora più di nicchia quali le creme di lampascioni e di pomodori secchi fino a concludere con le minestre sia di verdura sia di ortaggi. L’obiettivo è quello di far in modo che i clienti abbiano a disposizione una dispensa dove gustare tradizione e modernità che ricordi loro le radici, il territorio di appartenenza o semplicemente per far conoscere una parte d’Italia dove il cibo è cultura, sacrificio, relazione».

I funghi Cardoncelli sott'olio sono tra i prodotti offerti da La Pietrapertosana

Gli ingredienti giusti per fare un buon prodotto

«I miei fornitori di fiducia, dove acquisto la materia prima per la produzione, si trovano sulla costa jonica della Basilicata in particolare tra Metaponto e Policoro. Arance, albicocche, fragole e frutti di stagione così come gli ortaggi godono del sole e dell’acqua della Lucania dove i greci trovarono terreno fertile per i loro insediamenti. In quella zona della mia terra, della nostra terra che profuma di storia, vado direttamente per scegliere personalmente la materia prima così da avere contezza di quello che realmente mi occorre per garantire quelli che sono i miei standard di produzione. I funghi cardoncelli invece li prendo direttamente a Pietrapertosa tipico ed interessante esempio di km zero. Per la conservazione dei sottoli utilizzo esclusivamente olio extra vergine di oliva. Le confetture così come le marmellate di arancia contengono soltanto zucchero e limone. I miei prodotti sono artigianali il che esclude che vi siano conservanti. La produzione è interamente in vetro perché si possa sempre garantire e preservare la freschezza del prodotto. Ci sono poi due altri importanti ingredienti che si trovano in tutta la gamma: l’amore e la passione per il mio lavoro», racconta Carmela Rossetti.

Tra i prodotti di Pietrapertosana ci sono anche la confetture

Cosa significa produrre in un piccolo borgo sulle Dolomiti Lucane

«Non è semplice ora non lo è stato all’inizio, ma ho voluto crederci. Io amo il mio paese e sono voluta rimanere qui. Pensa che lo stesso laboratorio è situato proprio tra le rocce e dal terrazzo godo di una bellissima vista. Ogni volta che ammiro il paesaggio dinanzi a me, mi chiedo perché abbandonare questo posto che in tanti visitano ogni anno e sono sempre più numerosi? Abbiamo una ricchezza oltre che un importante punto di forza: il turismo. Non ci resta che cavalcare l’onda e fare in modo che anche i locali, ancora di più, abbiamo a mente l’importanza di avere una azienda simile sul posto che qualifica la strutturazione produttiva del paese. Ho voluto garantire sostentamento alla mia famiglia partendo da una passione che ora con entusiasmo e sacrificio porto avanti dignitosamente».

Turismo e cibo il binomio vincente del made in Italy nei piccoli borghi

Sul rapporto tra turismo e offerta gastronomica, Rossetti è convinta dell'importanza del made in Italy. «Pietrapertosa è ormai meta turistica nota sia dagli italiani che agli stranieri. Il patrimonio storico-artistico, insieme agli attrattori sportivi, regalano l’opportunità di reinventare ogni volta l’offerta ai clienti che cercano il buon cibo. La gente ormai viaggia, conosce. Il Made in Italy è un fenomeno che ha necessità di essere sempre alimentato e quale migliore strada di unire un buon prodotto alle opportunità che la storia e la natura hanno donato alla nostra meravigliosa Basilicata», ha raccontato.

Un augurio per il futuro di La Pietrapertosana

Carmela Rossetti racconta che «il mio augurio è che la mia azienda possa continuare a crescere in nome della qualità e della genuinità. Inoltre spero che si alimenti maggiormente lo spirito di collaborazione tra le aziende al fine di valorizzare le aree interne e rendere appetibile una parte d’Italia che merita di essere conosciuta da tutti».

Dove trovare i prodotti di La Pietrapertosana

«Oltre al sito dell’azienda si possono trovare in negozi di prodotti tipici non solo a Pietrapertosa e a Potenza, ma anche in altri posti d’Italia. Macellerie, ristoranti e strutture ricettive completano la mia lista clienti ai quali si uniscono anche importatori esteri sia europei sia extraeuropei».

Per informazioni

La Pietrapertosana

Via G. Pepe, 52, 85010, Pietrapertosa (Pz)

Tel. +39 340 85 70 958

mail: info@lapietrapertosana.com