’A Ricchigia- Pistacchio di Bronte: le eccellenze siciliane alla conquista di Italia ed estero

Per volere della titolare Laura Lupo appoggiata, dall’esperienza di tre generazioni, da suo marito Alberto Caudullo, ’A Ricchigia - Eccellenze Siciliane nasce alle pendici dell'Etna nel 2013. Con caparbietà e con obiettivi ben precisi, Laura Lupo, ha fatto di questa realtà un fiore all’occhiello, girando il mondo per far conoscere la storia dell’azienda di famiglia, le origini del pistacchio, le sue qualità organolettiche e i diversi prodotti sia dolci che salati, sia tradizionali sia biologici.

«‘A Ricchigia propone - spiega la titolare Laura Lupo - sul mercato Italiano e Internazionale, prodotti agroalimentari naturali da decine di lustri radicati in un ambiente incontaminato. La forza di ‘A Ricchigia è l’artigianalità dei processi di lavorazione e l’uso di materie prime di altissima qualità, come il Pistacchio di Bronte Dop e le mandorle siciliane, molte delle quali di produzione dell’azienda di famiglia, che opera nel settore della produzione e commercializzazione del pistacchio di Bronte e della frutta secca da più di cinquant’anni. Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questa edizione di TuttoFood, in cui presentiamo le diverse stagionalità e modalità con cui può essere uilizzato il Pistacchio di Bronte Dop».





Oggi ’A Ricchigia esporta in tutto il mondo con la missione di abbracciare nuovi mercati e realizzare nuovi prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti con l’obiettivo di stupirli con gusti nuovi! L’azienda vanta molte certificazioni tra cui Iso 22000, 22001, Bio, Dop, Fda e tante altre: garanzie indispensabili per poter esportare i prodotti ’A Ricchigia nel mondo. «’A Ricchigia ha ancora tanti obiettivi da raggiungere e ci riuscirà grazie alla qualità dei propri prodotti e grazie al suo team che ogni giorno si impegna nella realizzazione di questo progetto - prosegue Laura Lupo - Da dove proviene il nome dell'azienda? Quando ho pensato al nome, tra tanti, ho scelto il nome della contrada dove è situato il pistacchieto di famiglia: ’A Ricchigia. Gli antichi diedero questo nome al luogo che significa “la ricchezza”, proprio perché tutto quello che nasce in questa terra ha un sapore unico».

La mission di ‘A Ricchigia è rispettare i valori e i significati culturali che la coltivazione del pistacchio ha nel territorio etneo, favorendone il potenziale sui mercati nazionali e internazionali, nella continuità della tradizione pasticciera e culinaria siciliana. «La visione di ‘A Ricchigia - prosegue Laura Lupo - è offrire sui mercati nazionali e internazionali prodotti a base di pistacchio, e altri frutti secchi di qualità, realizzati con ingredienti esclusivamente naturali e Dop, lavorati secondo tecniche artigianali e in grado di incontrare le preferenze di una clientela attenta al gusto, alla tradizione e alla genuinità».

