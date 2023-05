Pistacchio: il verde che fa tendenza, ma a quale prezzo?

Non c'è bisogno di essere un gourmet per capire che il pistacchio è diventato una sorta di ossessione: dai dolci alla pasta, passando per cocktail e salse, questa minuscola noce verde è onnipresente, una specie di accessorio alimentare indispensabile per ogni aspirante food influencer. Ma chi si preoccupa davvero della provenienza, di come viene prodotto e delle sue implicazioni ambientali ed economiche? Cominciamo con una domanda semplice: chi sa da dove proviene il pistacchio? L'Iran, la Turchia, gli Stati Uniti e naturalmente la nostra amata Sicilia, sono i più grandi produttori. Ma qui sorge un problema. Non tutti questi paesi aderiscono allo stesso livello di normative sulla sicurezza e la qualità alimentare. Così, mentre ci deliziamo con un gelato al pistacchio, potremmo essere inconsapevolmente complici di una catena di produzione eticamente discutibile.

I punti chiave:

Non tutti i paesi aderiscono allo stesso livello di normative sulla sicurezza e la qualità alimentare del pistacchio

L'impronta idrica del pistacchio

Inoltre, la coltivazione del pistacchio è incredibilmente assetata. Si pensi che per produrre un solo chilo di pistacchio, sono necessari circa 5mila litri d'acqua, molto di più rispetto ad altre colture come le arachidi, per cui sono sufficienti 1500 litri. In California, ad esempio, dove l'acqua è già un bene prezioso, la produzione di pistacchi ha contribuito a un ulteriore impoverimento delle risorse idriche. Questa piccola noce verde, insomma, ha un'impronta idrica molto più pesante di quanto si possa immaginare.

L'impatto economico del pistacchio e il nostro ruolo

Con la crescente domanda, inoltre, il prezzo del pistacchio è schizzato alle stelle. Ma non pensiate che i benefici economici di questa mania vadano equamente distribuiti. I coltivatori nei paesi in via di sviluppo spesso non vedono un centesimo di questo boom. È un classico caso di sfruttamento economico mascherato da tendenza culinaria.

Il punto è questo: dobbiamo smettere di seguire acriticamente le tendenze alimentari e iniziare a fare scelte consapevoli e sostenibili. Il pistacchio, come qualsiasi altro alimento, non dovrebbe essere un capriccio, ma una scelta ponderata, che tiene conto della provenienza, della stagionalità, dell'impatto ambientale e delle implicazioni economiche.

Il pistacchio verde di Bronte DOP: eccellenza italiana

Ma non tutte le colture sono uguali: non si può parlare di pistacchi, infatti, senza menzionare l'eccellenza della produzione italiana, e in particolare il Pistacchio verde di Bronte DOP. Cresciuto alle pendici dell'Etna, in Sicilia, si distingue per la sua qualità superiore, frutto di un terroir unico e di una tradizione agricola secolare. La sua coltivazione, tutt'altro che intensiva, rispetta l'ambiente e le persone che lavorano nei campi, e le noci che ne derivano sono ricche di sapore, con un gusto distintivo che non ha eguali.

Pistacchi di Bronte

Nonostante la sua rinomata qualità, il Pistacchio di Bronte DOP rappresenta una ristretta nicchia nella produzione globale di pistacchi. La sua coltivazione è infatti limitata dalla geografia e dalle condizioni climatiche specifiche del luogo di origine, e la quantità prodotta non è sufficiente a soddisfare la domanda di un intero Paese, figuriamoci quella internazionale.

Il cibo come responsabilità

Il pistacchio ha un posto legittimo nelle nostre tavole e nelle nostre cucine. Ma non dovrebbe essere un ingrediente di routine, un semplice capriccio della moda alimentare. La prossima volta che andate al supermercato o al ristorante, chiedete da dove proviene il pistacchio. Informatevi su come viene prodotto, su come viene conservato. Chiedete se i coltivatori vengono pagati equamente. E magari pensate se non sarebbe il caso di dare una chance a un altro frutto secco, magari meno alla moda, ma altrettanto gustoso.

Non è il diavolo, certo, ma il modo in cui lo consumiamo potrebbe non essere angelico; perché, alla fine, la questione non è tanto il pistacchio, ma il nostro rapporto con il cibo e il fatto che spesso dimentichiamo il costo reale di ciò che mangiamo. Insomma, il pistacchio è un simbolo del nostro tempo, un promemoria della nostra interconnessione con il resto del mondo. E, come tale, merita rispetto e attenzione. Non c'è niente di male nel godere dei suoi sapori intensi, ma dobbiamo farlo con consapevolezza, rispetto e, sì, moderazione. Perché il vero gourmet non è quello che segue le mode, ma chi sa apprezzare il cibo per quello che è: un dono della natura, da gustare con gratitudine e rispetto. Non è solo un piacere, il cibo è anche una responsabilità. E forse è il momento di iniziare a prenderla un po' più seriamente.