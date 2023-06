Prugne della California, previste buone dimensioni dei frutti nel 2023

La California ha registrato un clima favorevole durante la stagione della fioritura e i coltivatori stanno osservando buone dimensioni durante l'allegagione. Anche se la produzione sembra promettente, il Comitato esecutivo del California Prune Board prevede, infatti, che le forniture saranno nuovamente limitate per la stagione, con un volume stimato di 75mila tonnellate per il raccolto del 2023. Le maggiori dimensioni delle Prugne della California sono in linea con la qualità premium attesa per il raccolto. Pur essendo ancora nella prima metà della stagione di crescita, il clima umido sta creando condizioni positive per le piante di Prugne della California determinando una naturale caduta dei frutti: un fattore che i coltivatori considerano un’ottima premessa per avere una grandezza ottimale.

Le Prugne della California

Prugne della California: solida domanda e gestione attenta delle scorte

«Abbiamo creato una solida domanda e i coltivatori e confezionatori di Prugne della California mantengono un'attenta gestione delle scorte, mantenendo il nostro settore in una posizione piuttosto stabile», afferma Donn Zea, executive director del California Prune Board. «È probabile che il costo del lavoro e la continua scarsità dell'offerta manterranno la pressione sui prezzi per il prossimo futuro». In occasione della partecipazione alla 40esima edizione dell'International Nut & Dried Fruit Congress (Inc) a Londra il mese scorso, nel contesto di un panel dedicato ai leader del mercato della frutta secca - Zea ha riferito che, mentre la produzione sarà più alta quest'anno, l'industria globale delle prugne secche ritroverà un relativo equilibrio tra domanda e offerta. «Le realtà del settore sono influenzate da un ritorno alle tipiche annate di raccolto in Sud America e in Francia, dopo i raccolti ridotti dello scorso anno», conclude Zea.

Da oltre 100 anni, i coltivatori di Prugne della California producono responsabilmente prugne secche di prima qualità. Con i più alti standard di coltivazione di qualsiasi nazione e un sistema di essiccazione a tunnel a clima controllato, la differenza della California si riflette nelle prugne naturalmente dolci che raggiungono in sicurezza 60 paesi ogni anno. La California è il più grande produttore di prugne al mondo e investe con regolarità nella ricerca scientifica per continuare a guidare la categoria.