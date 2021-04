Le carote non sono tutte arancioni. Il rilancio delle varietà antiche

Primo Piano del 06 aprile 2021 | 12:30

S

Rosse, bianche, nere, viole e gialle: tutti i colori delle carote

Una storia antica dai risvolti recenti

Gialle, rosse, nere, viola: i pantoni della carota

La carota gialla prodotta da Natura Iblea

Taccasana per vista e abbronzatura

Dal campo alla tavola, la carota fa bene alla salute

In cucina, si va oltre il soffritto

arà per il suo colore o per il fatto che, dopo la semina invernale, spunta da sotto il terreno per annunciare l’arrivo della, fatto sta che per caratteristiche e versatilità, laè uno dei vegetali di base di un’alimentazione sana e di una cucina tutt’altro che scontata che mette allegria e che si è pure meritata una giornata speciale: ilche si celebra ogni 6 aprile.Innanzitutto, un po’ di. Il nome scientifico della carota è Dacus Carota e si ritrova negli antichi scritti romani del III secolo a.C. Ma pitture e documenti storici dimostrano che ladi questo ortaggio era diffusa già 5mila anni fa nella regione a cavallo fra l’attualee l’. All’epoca, però, il suo colore non era quello che conosciamo tutti noi oggi, quanto piuttosto un ventaglio che andava dal viola al giallo. In, la sua diffusione avvenne a partire dal 1100 e solo 400 anni dopo abbiamo la prima menzione del nome ordinario nel Gran Libro delle Erbe. Solo nel XVII secolo l’arancione divenne ilufficiale grazie agli incroci svilupparti dai coltivatori olandesi in onore della casata regnante degli Orange.Insomma, pensare che la carota come la vediamo oggi sia sempre esistita è falso. E diverseche stanno sempre più prendendo piede (soprattutto nel campo del) lo dimostrano. Rosse dal sapore ferroso che ricordano la barbabietola, bianche che sanno quasi di pastinaca , viola dolci e nere apprezzate per le sue proprietà coloranti.E poi c'è quella, bio prodotta nel territorio di, già presidio Igp dell'omonima carota novella. A produrre la variante gialla è l'azienda, guidata da: «Questa è una varietà antica, quasi primordiale che pian piano si sta riscoprendo in particolare per il sapore deciso, quasi selvatico,ma meno dolce e da un sapore intenso».al momento apprezzate più all'che in Italia. «In Paesi come Germania, Svizzera, Danimarca c'è una più lunga e radicata tradizione della coltivazione della carota. Per questi mercati l'ortaggio in questione ha la stessa centralità e varietà dei nostri pomodori o delle nostre arance. La esportiamo sopratutto verso le aziende dioppure quelle specializzate in prodottiin cui la punta di colore è un elemento distintivo».Attualmente, laè limitata a mille quintali ma lasempre più crescente necessiterà di nuovo terreno. L'idea dell'azienda è, infatti, quella di rivolgersi alle grandi aziende italiane che lavorano la IV e V gamma. Un primo accordo con, per lein busta, è già stato messo nero su bianco ma il margine è enorme. E c'è spazio anche per i: «Abbiamo già diversi clienti attivi nella ristorazione e nella pasticceria, ma l'idea è quella di raggiungerne un numero maggiore grazie al nostro eCommerce che permette di farsi recapitare a casa un prodotto biologico nel giro di tre giorni». E per chi volesse rimanere sulc'è sempre la carota novella di Ispica Igp fra le scelte: «Un prodotto dalla croccantezza e dolcezza unica per cui passano solo 15 giorni dalla raccolta alla commercializzazione. Insomma, tutto un altro mondo rispetto alla carota tradizionale», conclude Giadone.A livello, sono diverse le proprietà che fanno della carota un alimento essenziale per unabilanciata. Questa verdura, infatti, contiene la maggior quantità di carotene del mondo naturale (in particolare, beta-carotene), elementoche nel corpo diventa. Quella che serve per non invecchiare e restare sempre abbronzati. In aggiunta, la carota è portatrice di vitamina K, biotina, fibre, vitamina C, B6, B1 e potassio.E sì, come vuole l’adagio, le carote fanno bene alla. Diversi studi scientifici hanno infatti dimostrato che i radicali liberi contenuti nelle carote proteggono glida infiammazioni e apoptosi. Quindi hanno effetto nella prevenzione di cataratte e degenerazioni visive come la maculopatia.Proprietà che meritano un trattamento migliore del tradizionale, della sempliceo del misero. Dalla torte (come la famosa carrot cake) alle vellutate, passando per zuppe, creme, macedonie, sformatini, frittelle e risotti la versatilità della carota è ben conosciuta in cucina.Ecco alcune