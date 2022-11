Cereali e Legumi Minute: versatili, sani e gustosi

Un italiano su quattro è flexitariano e la quota di italiani che stanno optando per aumentare l’apporto di proteine vegetali nella propria alimentazione è in forte crescita. Ideali per preparazioni calde e fredde, i cereali e i legumi sono tra i grandi protagonisti di ricette tradizionali, ma anche di piatti originali e di tendenza come pokè, bowl, hummus e burger vegetali.

La gamma di Cereali e Legumi surgelati Minute®, disponibile in 5 referenze (Bulgur, Orzo, Quinoa, Lenticchie e Ceci), è pensata per il mondo della ristorazione ed è formata da ingredienti naturali e sani senza aggiunta di conservanti, per un’alimentazione a base vegetale gustosa e bilanciata. Una linea che completa l’offerta di qualità di Bonduelle Food Service, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa.

Dahl di lenticchie verdi con salsa al curry, cicorie profumate e orzo al timo
Zuppetta di orzo e favette, primo sale e petali di peperone crusco su salsa leggera di ceci
Burger di lenticchie verdi e uova strapazzate, bieta, bufala, crema di pomodori secchi e insalata frisée
Bicchierino di quinoa e bulgur con tofu, olive, mais super sweet tostato e vinaigrette basilico e vaniglia

I cereali e legumi di questa gamma sono pratici ed estremamente versatili. Già cotti al vapore con la tecnologia Minute® e surgelati al naturale IQF, sono pronti in pochi minuti in forno e microonde o possono essere semplicemente decongelati e rigenerati. La cottura a vapore con la tecnologia brevettata Minute® preserva al meglio le qualità e le proprietà organolettiche del prodotto, il suo gusto, il suo colore e consistenza e garantisce un’ottima resa, senza rilascio d’acqua e perdita di peso.

I Cereali e Legumi Minute® diventano soluzioni salva tempo grazie a “Service”, il protocollo di produzione realizzato con un processo di fabbricazione innovativo, che permette di offrire prodotti utilizzabili a freddo, solo scongelandoli e senza bisogno di rigenerazione, nel pieno rispetto della sicurezza alimentare. I Cereali e i Legumi Minute® sono disponibili in comode buste da 1 kg, che facilitano lo stoccaggio e contribuiscono a ridurre gli sprechi e ad aiutare l’ambiente.

Il lancio di questa gamma innovativa si inserisce nell’ambito di Greenology, il nuovo e ambizioso progetto Bonduelle Food Service per promuovere l’alimentazione a base vegetale nelle cucine professionali e mettere i vegetali al centro del piatto.

