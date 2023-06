 Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: un ingrediente salutare per l'estate

Si sa, in estate la voglia di cucinare è inversamente proporzionale alla voglia di mettersi ai fornelli. Più salgono le temperature e più ci si orienta verso la preparazione di piatti semplici, poco sofisticati e freschi, ma senza rinunciare al gusto. Una bella insalata e il gioco è fatto. Alzi la mano chi, alla parola insalata, non ha immaginato subito, con tanto di acquolina, quella preparata con due ingredienti semplicissimi come pomodoro e Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp; anzi quattro, se aggiungiamo anche qualche foglia di profumatissimo basilico e un filo di extravergine di oliva. L’insalata estiva per antonomasia. Che però, attenzione, attenzione! È nemica del frigo.

Forse non tutti sanno che la Cipolla Rossa di Tropea, una volta tagliata o sbucciata, va conservata in ambienti freschi, asciutti, al riparo dalla luce per evitare che germoglino. Mai in frigo, perché ammuffisce.

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: un tesoro culinario e curativo della cucina mediterranea

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: l'icona culinaria che conquista chef e palati internazionali

Il più famoso tra i tuberi ovali, ingrediente principe della cucina Mediterranea, icona dell’agroalimentare Made In Calabria, sempre più apprezzata e utilizzata dagli chef internazionali, è sempre una buona idea. Una soluzione a portata di forchetta. Sarà che la Rossa di Tropea sta bene con tutto. Dolcissima e croccantissima, viene usata ormai in tutte le preparazioni e ricette, della tradizione e non. Dall’antipasto al dessert: 12 mesi su 12. La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp si utilizza sia fresca sia disidratato al sole sia scollettata sia intrecciata. E poi non si butta via niente. Persino i ciuffi del cipollotto fresco, possono essere utilizzati.

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è sempre più utilizzata dagli chef internazionali

E poi con il suo colore vivo e acceso mette anche allegria. Quando si dice, che anche l’occhio vuole la sua parte. Dalle straordinarie qualità, la Cipolla di Tropea deve le sue sfumature al fatto che è ricca di antocianine (composti polifenolici solforati appartenenti alla famiglia dei flavonoidi). Da Nord a Sud, non c’è menu che non preveda almeno uno dei piatti a base di cipolla. Fosse anche solo per il soffritto. Se non avete provato gli anelli di cipolla fritta, ricetta rustica, croccante, facile e gustosa, fatelo quanto prima. Sono un ottimo e sfizioso antipasto. L’abbinamento è perfetto anche con la selvaggina, con la carne e gli arrosti e perché no!? Con il tonno e lo sgombro.

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: una preziosa alleata per la salute e il benessere

Oltre all’esperienza del gusto, presenta molteplici effetti salutari. È afrodisiaca, antisettica, anestetica, diuretica, cura i reumatismi, il mal di testa, gli ascessi, le verruche, i foruncoli. È emolliente, antiasmatica, antisclerotica, regola il tasso di colesterolo nel sangue, contro il diabete e le punture di insetti, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento. E chi più ne ha, più ne metta. Gli antichi egizi la utilizzavano per prevenire le infezioni. Oggi è provato che la Cipolla Rossa di Tropea si prende cura del cuore, può essere considerata un vero e proprio antibiotico naturale, aiuta a tenere sotto controllo l’ipertensione e l’arteriosclerosi, in generale migliora l’attività digestiva e contribuisce al riequilibrio della flora batterica intestinale, è amica della linea e, grazie alla presenza di quercetina, permette addirittura una migliore performance sportiva.

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è un'alleata preziosa per la salute e la cucina

L’Inran, oggi Crea, negli anni ‘90, in seguito a studi approfonditi di laboratorio, ha individuato quantità di quercetina nella cipolla di Tropea pari a 500 mg per Kg di parte edule. Pertanto si apre una nuova opportunità di mercato per i sottoprodotti di questa liliacea, fino a ieri considerati scarto.

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: un tesoro nutrizionale dalle proprietà terapeutiche

Il vantaggio sta nel fatto che la si può consumare cruda, tanto è dolce e croccante, è che le sue componenti medicamentose non subiscono denaturazione a causa delle alte temperature di cottura. Che sia unica, si sa. Si differenzia dalle altre varietà in quanto contiene una maggiore quantità acquosa, pertanto, le sue tuniche risultano più spesse, croccanti e saporite. La maggiore porosità permette un più accentuato assorbimento degli aromi sprigionati da ogni tipo di spezia e condimento, rendendo questo prodotto di una bontà unica. Oltre alle proprietà antibiotiche e antiossidanti comuni alle altre varietà di cipolla, mangiare regolarmente la cipolla di Tropea, previene infarti e malattie cardiovascolari. Contiene, infatti, i tioli, dei composti organici che contrastano in maniera efficace l’accumulo dei sedimenti grassi. In questo modo fa pulizia nel sangue impedendo che si induriscano le arterie.

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: dal sapore irresistibile ai benefici per il cuore

Infine con solo 26 calorie ogni 100 grammi è perfetta nelle diete di coloro che hanno malattie cardiovascolari perché contrasta i radicali liberi e abbassa i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Se utilizzata sulle ferite agisce come valida alternativa al disinfettante. Inoltre, è perfetta per far conservare gli alimenti che condisce perché è un ottimo antisettico. È anche un ottimo antinfluenzale. Decotta, infatti, riduce le infiammazioni delle vie respiratorie e combatte il raffreddore. Se utilizzato per fare i gargarismi il succo di cipolla aiuta a far migliorare il mal di gola e in generale disinfetta il cavo orale. È considerata efficace anche nella prevenzione delle infezioni delle vie urinarie perché combatte i batteri e stimola la diuresi. L’olio essenziale di cipolla aiuta a ridurre la ritenzione idrica migliorando la circolazione sanguigna.

Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

via Roma, fraz. Vena Superiore - 89900 Vibo Valentia

Tel 351 1818036