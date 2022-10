Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp protagonista delle conserve autunnali

Per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp che viene prodotta e confezionata lungo il tratto di costa tirrenica che va da Fiumefreddo Bruzio a Nicotera, l’autunno è il momento dell’anno in cui si attendono i primi cipollotti dopo la fase della semina e del trapianto. I primi bulbi saranno raccolti dopo circa 5 mesi.

Perfettamente in tinta con i colori della stagione, che ci regala suggestioni bellissime legate al fenomeno del “foliage”, le ricette della memoria a base di Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp sono in grado di appagare gusto e vista. Dolce, profumata, naturalmente rossa e croccante, icona dell’agroalimentare di qualità, ingrediente principe della Dieta mediterranea, è infatti la protagonista del periodo delle conserve d’autunno, quel particolare momento dell’anno in cui si guarda all’inverno con la speranza di poter custodire nei barattoli un po’ del sole, dei profumi e dei sapori dell’estate che ci si è appena lasciati alle spalle.

È una promessa di felicità quella che si presenterà quando quel vasetto sarà aperto magari per un gustoso appetizer con gli amici, per proporre l’incontro a tavola tra il dolce di una confettura di Cipolle Rosse di Tropea Calabria Igp e il gusto deciso di formaggi prevalentemente stagionati come il pecorino del Monte Poro, altra produzione che profuma di territorio e di Calabria. Un tocco di Rossa di Tropea non può mancare nella preparazione della salsa di pomodoro, ancora oggi un rituale che riunisce la famiglia.

Non solo formaggi: ottima la conserva agrodolce

L’abbinamento è perfetto anche con la selvaggina, con la carne e gli arrosti e, perché no, con il tonno e lo sgombro. Le varianti sono davvero infinite e la possibilità di poter preparare a casa conserve, salse e marmellate è una sfida alla portata di tutti che non richiede particolari abilità. Per esempio, non c’è cosa più semplice da preparare delle Cipolle Rosse di Tropea in agrodolce, una conserva che sfrutta tutte le proprietà e caratteristiche della cipolla più dolce che c’è. La difficoltà è bassissima, così come il tempo richiesto. Si impiega una ventina di minuti. Un chilo di Cipolle Rosse di Tropea Calabria Igp, un litro d’acqua, uno di aceto, 20 g di extravergine d’oliva, mezzo chilo di zucchero e 25 g di sale è tutto ciò che occorre.

Prima di iniziare, è essenziale recuperare dei vasetti in vetro adatti per la conserva, sterilizzarli e successivamente lasciarli asciugare bene. E poi via con la preparazione: pelare le cipolle di calibro piccolo (25/40) e lavarle; versare in una pentola l’acqua, lo stesso quantitativo di aceto e 20 g di evo. Portare ad ebollizione e aggiungere la cipolla. Far cuocere circa 10 minuti, quindi versare i 500 g di zucchero e 25 g di sale e far cuocere per altri 10 minuti.

Irresistibile la marmellata, facile da preparare

Il procedimento è simile per ottenere una gustosa marmellata di Cipolle Rosse di Tropea. Per un chilo di cipolle di Tropea occorrono una foglia di alloro, 200 g di zucchero semolato e 200 di zucchero di canna, 100 ml di vino bianco o rosato. Si parte sempre dalle cipolle che vanno sbucciate, lavate, asciugate e tagliate a fette sottili. Poste in una ciotola capiente, vanno unite allo zucchero sia semolato che di canna, al vino, al cognac e alla foglia di alloro. Mescolati bene tutti gli ingredienti, vanno lasciati - coperti - a macerare per almeno 6 ore in un luogo fresco e asciutto. Durante il tempo di attesa è bene mescolare di tanto in tanto, favorendo così l’assorbimento di tutti i profumi.

Terminato il tempo necessario occorre eliminare la foglia di alloro e versare il composto in una pentola capiente e fare bollire il tutto a fuoco molto basso per 30 minuti, fino ad ottenere una crema molto densa. Ponete nei vasetti la marmellata ancora calda, successivamente chiudete i vasetti e lasciateli raffreddare. Una volta freddi conservateli in un luogo fresco e buio e aspettate un mese prima di consumare la marmellata.

