Da California Prune Board un progetto a tutela dell’export

Il progetto triennale del California Prune Board è focalizzato sull’uso del fluoruro di solforile come conservante

Un prodotto sicuro per i consumatori di tutto il mondo

La California è il più grande produttore mondiale di prugne secche che fornisce circa il 40% dell'offerta mondiale

Un programma strategico

è il più grande produttore mondiale diche fornisce circa il 40% dell'offerta mondiale e oltre il 90% di quella degli Stati Uniti. Oggi sono più di 40.000 gli acri di frutteti dedicati alla coltivazione diconcentrati nelle valli di Sacramento e San Joaquin. Laè rappresentata dal, consorzio che riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori di prugne provenienti dalla California sotto l’autorità delIn qualità di leader mondiale per l’export di prugne, il California Prune Board sta affrontando preventivamente le questioni che riguardano il commercio della frutta secca e a guscio con un progetto triennale focalizzato sull’uso del fluoruro di solforile come conservante. Titolo del programma, promosso dal(Tasc): “”.Da una parte il progetto indaga in modo specifico laall’utilizzo di fluoruro di solforile nel trattamento della frutta secca e a guscio degli Stati Uniti, dall’altra la ricerca ha l’obiettivo di definire criteri severi perderivate dall’impiego continuo e regolamentato del fluoruro di solforile per i diversi prodotti adibiti all’esportazione.«Questo progetto riguarda tutti i- ha dichiarato, California Prune Board production research coordinator e a capo del progetto Tasc - l’export di frutta secca e a guscio necessita di misure affidabili che assicurino che i consumatori di tutto il mondo stiano ricevendo un prodotto sicuro e questo progetto ha l’obiettivo di ottenere le, assicurando alle Prugne della California e ad altri prodotti di poteri propri».«C’è un crescente interesse da parte del commercio globale per l’e ci viene richiesto di applicare l’utilizzo di fluoruro di solforile in diversi mercati - ha commentato, chimico e ricercatore dell’Usda Agricultural research service - questo progetto offre l’opportunità di continuare a utilizzare il fluoruro di solforile a livello globale egarantendo la. Se non, l’attuale capacità di esportazione in diversi Paesi a livello globale, come l’Europa, diminuirà».Lesono vitali per l'industria delle esportazioni. I vantaggi dell'aggiornamento delle informazioni normative attraverso questa ricerca e l'acquisizione di dati sul lavaggio del fluoruro di solforile si estendono ben oltre le industrie di frutta secca e a guscio e consentiranno un uso continuato del gas a livello globale., director of International marketing and vommunications California Prune Board ha puntualizzato: «Questo programma è molto importante e strategico per noi, considerato che l’è una delledelle Prugne della California. L’, in particolare, per noi è un, con gli italiani che dimostrano una preferenza per un prodotto grande, saporito e di alta qualità , proprio le caratteristiche per le quali le Prugne della California sono conosciute».Per informazioni: www.californiaprunes.net/it