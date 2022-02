Giornata mondiale dei legumi: tornano di moda i ceci grazie al boom dell'hummus

Ogni anno, il 10 febbraio, si celebra la Giornata mondiale dei legumi. Buoni e nutrienti, i legumi sono considerati tra gli alimenti più versatili del pianeta, ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo, grazie alla presenza di vitamine del gruppo B, ferro, rame, magnesio, zinco, fosforo, ma anche fibre, carboidrati e proteine.

Bonduelle, leader mondiale delle verdure, in occasione della giornata istituita dall’Agenzia dell’Onu per l’Ambiente, ha tracciato un quadro dell'andamento dei consumi in Italia.

Ceci e lenticchie sono i legumi più amati

Il mercato dei legumi è cresciuto del 2,8% negli ultimi due anni, avvicinando un maggior numero di famiglie italiane che ne stanno apprezzando benefici e gusto. Tra i più consumati, si trovano ceci e lenticchie, che rappresentando un terzo del segmento dei legumi in conserva, hanno registrato un +10% di vendite a valore.

Lenticchie, simbolo di prosperità e ricchezza

Le lenticchie, oltre ad essere simbolo di prosperità e denaro, sono tra i primi legumi coltivati dall’uomo e hanno saputo mantenere il loro spazio nell’alimentazione quotidiana con il loro apporto proteico, grazie anche ai possibili abbinamenti con i cereali che permettono di coprire il fabbisogno giornaliero. Per arricchire le proposte di abbinamento, Bonduelle ha continuato a innovare ampliando l’offerta dei prodotti in conserva, creando per esempio il mix di legumi, verdure e cereali cotti al vapore Lenticchie, Farro, Carote e Piselli, che può essere usato come contorno o come piatto unico.

Legumi a metà tra tradizione e innovazione

A contribuire alla popolarità dei legumi sul territorio italiano ci sono di certo tradizione mediterranea e ricette popolari, ma fanno la loro parte anche le tendenze contemporanee che vengono dalla ristorazione internazionale influenzano le abitudini di consumo degli italiani, che si tratti di mangiare fuori, ordinare a casa o farsi ispirare nella creazione di nuovi piatti, come le poké bowl, i piatti unici ispirati a una ricetta hawaiiana che si è fusa con le tradizioni coreane e giapponesi.

Edamame protagonista

Tra gli ingredienti più usati nelle bowl si trova quasi sempre l’edamame. I cosiddetti fagioli di soia, come gli altri prodotti alimentari derivati dalla soia, sono un'ottima fonte di proteine e fra i legumi più moderni, tanto da registrare un trend di crescita a valore a doppia cifra sia rispetto al 2021 sia al 2020.

Una tendenza assecondata anche dalla linea di Bonduelle Il tuo tocco, con Soia Edamame, in una confezione da 80g da poter utilizzare per creare delle bowl a casa, variando ingredienti e rendendole più personali, senza rinunciare all’apporto di gusto, e di nutrienti. Fra i legumi più pratici da utilizzare nella creazione di bowl fatte in casa anche fagioli rossi, per ricette dal gusto etnico, e ceci, entrambi presenti nell’offerta Bonduelle.

La rivincita dei ceci

Proprio i ceci hanno avuto una rinascita sotto nuova veste negli ultimi anni, grazie alla fama si una specialità mediorientale presente ora anche della cucina occidentale: l’hummus, nuovo protagonista degli aperitivi. I ceci sono un legume da sempre presente della cucina mediterranea, con diverse ricette e lavorazioni, e sono ora presenti in nuovi formati di consumo veloce e gustoso per chi non vuole cimentarsi in zuppe o farinate, come quella Hummus di Ceci nella linea Stucchiziamo di Bonduelle, pronto per essere abbinato verdure cotte o crude in pinzimonio o a una semplice pita o le insalate fresche di legumi e verdure della gamma Legumio, perfette per la pausa pranzo.

Non solo per la casa: anche nelle cucine professionali

Le tendenze di uso dei legumi non sono cambiate solo in casa, ma sono sempre più protagonisti anche nei menu del fuoricasa. Così Bonduelle, oltre alla storica gamma di legumi ambient in formato Food Service, ha recentemente presentato una nuova gamma di legumi surgelati dedicati proprio ai professionisti della ristorazione. Ceci e lenticchie già cotti al vapore con tecnologia Minute e surgelati al naturale, ideali per preparazioni calde e fredde e utilizzati sia nelle cucine tradizionali che per le ricette più moderne.