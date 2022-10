I Green Heroes affrontano le nuove sfide della ristorazione

La cultura alimentare e le conoscenze sulla corretta dieta stanno cambiando e stanno prendendo la direzione di una maggiore sostenibilità. Inutile dire che Salomon FoodWorld si è lasciata ispirare da questo cambiamento per le novità 2021: i best seller Salomon sono ora disponibili in versione vegetale, ideati esclusivamente per il Foodservice. Homestyle Burger, Crunchy Chik’n Burger e Knusper Schnitzel, i vostri burger e cotoletta Salomon preferiti, ora hanno un gemello al loro fianco. I Green Heroes sono prodotti vegani composti al 100% da proteine di frumento. Il sapore autentico che ricorda la carne rimane invariato.

Nuove generazioni, nuove definizioni di gusto

In qualità di specialista leader nel settore della ristorazione e partner esperto per tutte le occasioni di consumo, Salomon FoodWorld conosce i cambiamenti del mercato e le sfide che ne derivano per i ristoratori. Mangiare è stato a lungo molto più che il solo alimentarsi e gustare cibi nuovi. Mangiare è parte di un’identificazione personale, parte di una convinzione. Inoltre, il gruppo target più importante per l’alimentazione fuori casa - le generazioni Y e Z - non aderisce più ad abitudini e tempi di consumo fissi. La flessibilità è d’obbligo, con un contemporaneo aumento delle richieste.

Homestyle Burger

Una referenza speciale per ogni gusto

Oggi è quindi importante attrarre sia gli amanti della carne che i flexitariani, i vegetariani, i vegani, ma anche chi vuole sperimentare avventure culinarie di tendenza. Si tratta di una vera e propria sfida per i ristoratori, che devono affrontare questa complessa e diversificata richiesta con le attrezzature di sempre. Salomon FoodWorld ora offre a tutti delle buone soluzioni. Con queste innovazioni al 100% vegane, i ristoratori si differenziano: devono offrire piacevoli esperienze che i loro ospiti non possono provare a casa ed ampliano la loro offerta in questa gamma. Un vantaggio in più per la cucina, perché la gestione rimane la stessa!

Il Green Heroes Homestyle Burger convince tutti, dagli amanti della carne ai vegani: granuloso, tenero e succoso come un hamburger di manzo, l’eroe vegano fatto al 100% di proteine di grano con un gusto e un aspetto autentici.

Crunchy Chik’n Burger

Il Green Heroes Crunchy Chik’n Burger, fatto al 100% di proteine del grano, stupisce con una chiave Chik’n indistinguibile dall’originale. Aggiungete a questo i cornflakes particolarmente croccanti e una leggera piccantezza: davvero eroico!

Anche il Green Heroes Knusper Schnitzel, composto al 100% di proteine del grano, è molto simile all’originale: il gusto, la consistenza e l’autentico carattere artigianale della tipica panatura croccante ne fanno un vero e proprio “gemello” a base vegetale.

Knusper Schnitzel

In esclusiva per il Foodservice

Le novità vegane 2021 sono state sviluppate esclusivamente per il Foodservice e sono disponibili unicamente presso il commercio specializzato in prodotti alimentari. Con la nuova gamma vegana, i clienti Salomon possono ottenere facilmente tutto ciò di cui hanno bisogno da un unico fornitore: hamburger, panini e salse per tutti i gusti.

Salomon FoodWorld

Nordring 13 - 63762 Großostheim (Germania)

Tel 800 897635