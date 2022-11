Madama Oliva porta le olive novelle sugli scaffali della Gdo

Compie dieci anni la selezione “Olive Novelle - Nuovo Raccolto” di Madama Oliva. Lo specialista delle olive fresche confezionate lancia la nuova campagna di canale per la Gdo. «Siamo alla decima edizione e la risposta dei consumatori è sempre cresciuta nel tempo», spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva. «L’obiettivo è quello di esaltare il prodotto appena raccolto per ampliare la cultura delle olive novelle e dare la possibilità al consumatore di fare scelte sempre più consapevoli».

Grazie alla campagna di promozione dedicata all’iniziativa, il consumatore può comprendere meglio che le olive che acquista sono il frutto del nuovo raccolto e per questo si distinguono per sapore e freschezza. Le olive della selezione “Olive Novelle" sono proposte in due confezioni: Dolci Verdi Giganti “Frutto del Mediterraneo” da 250 grammi e nel formato convenienza, in buste da 1 chilo.

Olive Novelle Madama Oliva

Due espositori ad hoc e un nuovo layout grafico per il coperchio della confezione accompagnano il lancio della campagna. Spazio dedicato anche alle promozioni fuori banco con minibox, pallbox, bancalini, evidenziatori a scaffale e pannelli con grafica personalizzata. Per ampliare la cultura del prodotto, previste anche promozioni “in store” con la presenza di hostess in punti vendita selezionati.

Con un fatturato di circa 41 milioni di euro nel 2021 e una quota export del 50% in 45 Paesi, Madama Oliva ha investito nella creazione di due aziende nelle principali zone di produzione - una in Italia (in Sicilia) e una in Grecia (a Larissa) - per controllare la continuità nella catena di approvvigionamento e garantire la qualità della materia prima attraverso un rapporto diretto con gli agricoltori.

