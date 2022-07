Nuovi snack Salomon all’insegna del “green”

Sempre più trainate dai concetti di consumo sostenibile e alimentazione consapevole, le preferenze e le abitudini dei consumatori stanno cambiando. E, in qualità di azienda specializzata nel food service, Salomon FoodWorld ne segue la direzione intercettando le tendenze più attuali.

La nuova gamma Salomon Green, creata per rispondere in modo come sempre esclusivo e innovativo alle sfide del settore della ristorazione, include specialità vegane, ricette vegetariane e alternative alla carne e al formaggio a base vegetale.

Le novità Salomon Green faranno tendenza

La croccantezza incontra la cremosità in uno snack letteralmente irresistibile: i nuovi Pickle & Cheese Bites. I sottaceti fritti vanno fortissimo negli Stati Uniti; senza pensarci due volte, Salomon ha colto al volo l’occasione per abbinarli agli amatissimi bocconcini con ripieno di formaggio. In un’autentica fusione di sapori, ecco quindi che croccanti cetrioli sott’aceto a dadini con una nota di senape si uniscono a un cremoso ripieno di formaggio custodito da una fragrante panatura speziata di nachos. Il risultato è uno snack delizioso, ideale come antipasto o come spuntino da condividere!

Salomon FoodWorld

Nordring 13 - 63762 Großostheim (Germania)

Tel 331 4536789