Prugne della California protagoniste nelle ricette creative di Andrea Mainardi

Il California Prune Board - il consorzio che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - ha rinnovato per il 2022 la partnership con lo chef Andrea Mainardi. Le Prugne della California sono l’ingrediente fondamentale di 5 ricette salate create ad hoc dallo chef Mainardi, pensate per mettere in risalto le qualità e la versatilità delle Prugne della California, e possono essere replicate facilmente durante tutto l’anno. Come la “Sfogliata con brie e Prugne della California al profumo di timo”: una ricetta facile e veloce, ma soprattutto gustosa che si adatta alla perfezione a qualsiasi occasione, che sia un aperitivo a casa con amici o un pranzo all’aperto in compagnia.

Andrea Mainardi (foto: California Prune Board)

Chef Mainardi propone, inoltre, due ispirazioni per primi piatti con Prugne della California: “Risotto mantecato al gorgonzola, Prugne della California e pancetta croccante”, ideale per le serate estive più fresche in montagna o l’autunno. In alternativa, “Linguine cremose agli scampi, bisque e Prugne della California” per un pranzo leggero prima della spiaggia. Per un secondo piatto all’insegna della leggerezza e del benessere, chef Mainardi crea un piatto fusion tra cucina tradizionale italiana e orientale: “Gran padellata di verdure, Prugne della California e seitan marinato agli agrumi”. Infine, per le gite fuori porta o la pausa pranzo in ufficio, una ricetta ispirata ai profumi mediterranei: “Torta salata rovesciata con Prugne della California, scalogno e burrata affumicata”.

Tutte le ricette i contenuti digitali creati in partnership con lo chef, sono disponibili sul sito ufficiale del California Prune Board (www.californiaprunes.net/it/ricette) e sui canali social di Prugne della California e dello chef Andrea Mainardi, offrendo fonte d’ispirazione e di utilizzo delle Prugne della California, sia per preparazioni casalinghe sia professionali.

Sfogliata con brie e Prugne della California al profumo di timo (foto: California Prune Board) 1/4 Linguine cremose agli scampi, bisque e Prugne della California (foto: California Prune Board) 2/4 Gran padellata di verdure, Prugne della California e seitan marinato agli agrumi (foto: California Prune Board) 3/4 Torta salata rovesciata con Prugne della California, scalogno e burrata affumicata (foto: California Prune Board) 4/4 Previous Next

Ingrediente versatile da utilizzare per ricette sia dolci che salate

Grazie all’alta qualità, al gusto distintivo e alle grandi dimensioni, le Prugne della California sono un ingrediente versatile che si integra perfettamente con preparazioni salate e dolci con risultati senza rivali. Naturalmente prive di grassi e di zuccheri aggiunti, sono ricche di vitamine e sali minerali (vitamina K, vitamina B6, potassio, rame e manganese), alleate fondamentali per il benessere quotidiano a partire dalla tavola. Inoltre, le Prugne della California sono anche un’eccellente fonte di fibre (con un apporto di circa 7 g ogni 100 g, ossia quasi un quarto della quantità quotidiana di fibre raccomandata di 30 g) e di due importanti nutrienti che favoriscono il mantenimento di ossa normali: la vitamina K e il manganese.

«Siamo entusiasti per il successo raggiunto lo scorso anno grazie alla collaborazione con lo chef Andrea Mainardi: il suo tocco creativo ha saputo valorizzare al meglio le qualità distintive e la versatilità delle Prugne della California», spiega Esther Ritson-Elliott, California Prune Board director of international marketing & communications. «L’Italia è tra i primi mercati di riferimento in Europa per il California Prune Board, che per il 2022 e 2023 ha rinnovato il suo impegno nel Bel Paese con attività integrate di marketing e comunicazione. Siamo molto contenti di portare avanti la collaborazione con chef Mainardi che, con le sue ricette innovative e al contempo gustose, mostra bene come le Prugne della California si rivelino un ingrediente di alta qualità sia per preparazioni professionali sia per piatti casalinghi, sempre all’insegna del benessere», conclude Esther Ritson-Elliott.