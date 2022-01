Prugne della California, successo per la campagna “digital” in Italia

La campagna di comunicazione preroll YouTube del California Prune Board ha raggiunto oltre 2,4 milioni di italiani. Questi ultimi hanno visualizzato lo spot video prima di contenuti YouTube a tema cibo e ricette, benessere e stile di vita sano. Sono i numeri a incoronare vincente la campagna di comunicazione che registra un Vcr (Video Completion Rate) molto positivo dell'80%. Sono i dati resi noti dal California Prune Board, consorzio che rappresenta la filiera delle Prugne della California, e che ha rafforzato il suo impegno nel mercato italiano per la promozione della versatilità e dell’alta qualità dei frutti statunitensi con la pianificazione di una campagna video preroll su YouTube per i mesi di novembre e dicembre 2021.

Prugne della California versatili in cucina

Italia tra i primi mercati di riferimento

«Siamo felici di portare avanti con sempre maggior successo il nostro impegno per comunicare la qualità premium e il gusto unico delle prugne della California in Italia, tra i primi mercati di riferimento in Europa per il consorzio. Dopo gli ottimi risultati conseguiti grazie alla partnership con il programma televisivo Cotto e Mangiato nel primo semestre 2021, abbiamo scelto di consolidare la nostra visibilità digital in Italia durante gli ultimi due mesi del 2021 con una nuova campagna consumer», afferma Esther Ritson-Elliott, direttore International marketing e communications del California Prune Board.

Lo spot "Prunes. For life"

Durante la visualizzazione dello spot preroll YouTube, i consumatori italiani hanno infatti la possibilità di “visitare” i bellissimi frutteti di prugne californiane. Il mondo delle prugne della California viene raccontato in maniera efficace e avvincente, facendone scoprire ai consumatori anche i benefici salutari per la digestione, la salute delle ossa e il sistema immunitario. Il video si chiude con lo slogan della campagna “Prunes. For Life (Prugne, per la vita, ndr)”, la cui pianificazione in Italia è a cura di Mindshare.

Prugne della California ricche di vitamina K

Ricche di vitamina K e manganese

«Il contenuto del video realizzato per la campagna California Prune Board è perfetto per far scoprire il pieno potenziale delle prugne della California ai consumatori italiani, sempre più attenti alla qualità e agli effetti benefici dei prodotti alimentari. Come snack sano e leggero, nonché ingrediente versatile in cucina, i frutti non hanno rivali. Le prugne della California sono infatti una fonte di vitamina K e manganese, due nutrienti fondamentali per la salute delle ossa. E sono l’unico frutto naturale e intero ad avere un claim salutistico autorizzato dall’Unione Europea per i benefici relativi all’intestino», conclude Esther Ritson-Elliott.