Rapanelli, con le loro foglie si preparano ottime zuppe e frittate

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 08:30

U

Rapanelli, ottimi in pinzimonio, ingredienti top per gli amanti della food art

Ortaggi rossi, croccanti e con un retrogusto leggermente piccante

Ricchi di acqua, fibre e vitamine, poche le calorie

Bollire le foglie e gustarle accompagnate con olio o come ingredienti per gustose frittate

che porta allegria in. Di colore rosso, ma dalla polpa bianca e croccante. Il suo nome scientifico è Raphanus Sativus; originario dell’Asia, appartiene alla famiglia delle Brassicaceae, la stessa di cavoli broccoli . La pianta è nota fin dai tempi antichi in Giappone e Cina, luoghi dove ancora oggi si ritrovano il maggior numero di varietà. Ed è proprio dalche proviene una di queste, molto di moda negli ultimi anni: il. Si tratta di una tipologia di Raphanus sativus dalla forma allungata e di colore bianco, simile ad una carota, con un sapore deciso e piccante.Le varietà conosciute e coltivate nel nostro Paese sono piccole quanto una ciliegia: quella che più troviamo è la, con radice piccola, tonda e rossa dal sapore tendenzialmente dolce, ma con un retrogusto pungente e leggermente. La pianta ha un ciclo vegetativo breve, ideale da coltivare negli. Le varietà coltivate sono numerose e vengono classificate in base al colore e alla forma della radice o alladi coltivazione. Le più diffuse in Italia: tondi e rossi come Cherry Belle e Saxa, bianchi e oblunghi come Candela di ghiaccio; tra i ravanelli rossi e oblunghi predomina la varietà Candela di fuoco.Il rapanello apporta pochissimeessendo un ortaggio ricco di, contiene una modesta quantità didel gruppo B e C, sali minerali ed un buon contenuto di. Ha proprietà diuretiche e depurative e fin dall’antichità è noto per la sua capacità di conciliare il. Vanta numerose altre proprietà terapeutiche che vengono sfruttate soprattutto inPrima di acquistarli è meglio accertarsi che non siano danneggiati e che la buccia non presenti macchie di vario genere. Per quanto riguarda la forma, è meglio scegliere quelli più piccoli visto che sicuramente saranno molto più gustosi.Nella nostrasono apprezzati soprattutto crudi in insalata o in. Anche se cotti sono poco utilizzati, si prestano in realtà ad originali, molto amate nella. Le foglie dopo la bollitura possono essere consumate semplicemente condite con olio oppure diventano un ottimo ingrediente all’interno di. Si abbinano bene alle patate, quindi si possono preparare crocchette di foglie di ravanelli e patate, da friggere o cuocere in forno.Per gli amanti dellasono le verdure più semplici da lavorare, da questi si possono realizzareutili per abbellire una serie di pietanze, dalleai secondi piatti; ma possono essere anche posizionati nelle lunghe e ricche tavolate dei