Tre buoni motivi per scegliere più prodotti a base vegetale

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 10:30

L

Veggie Knusper Schnitzel

1. Le offerte vegane sono per tutti, compresi gli amanti della carne

Anna Knipps

2.

Il “plant based” ha un minore impatto ambientale a livello globale e individuale

Green Oat Burger

3. Offerte innovative a base vegetale che hanno il sapore della carne

’era “verde” è iniziata: il futuro del cibo sta diventando! Sempre più persone in Italia non mangiano carne o ne consumano meno. Il bisogno di carne sta diminuendo, mentre aumenta il. Ma, nonostante questa tendenza a lungo termine,: potrebbero avere un sapore noioso, essere difficili da preparare o mancare di ispirazione... È giunto il momento di dissolvere queste idee nel nulla!Abbiamo chiesto ad, head of markets di Salomon FoodWorld Italy, perché è una buona idea offrire pasti a base vegetale nei ristoranti. «Possiamo elencare non uno, ma benper aggiungere questi prodotti nel menu».Mentre i piatti di carne e i pasti con ingredienti di origine animale non possono essere presi in considerazione dai vegetariani e vegani, non si può dire questo del contrario: le buone offerte vegane attraggono i flexitariani, spesso anche gli amanti della carne.: con un aspetto e una consistenza allettanti, offrano nuovi sapori interessanti o una sorprendente somiglianza con la carne “vera”. Prodotti vegetali buoni e innovativi come ilo il, sviluppati appositamente per la ristorazione, difficilmente si distinguono dai prodotti a base di carne originali. Con offerte così imperdibili i ristoratori potranno attirare molti più ospiti; dai vegani agli amanti della carne!».Non sono solo motivi di salute o benessere degli animali a motivare le persone ad optare per uno stile di vita vegano o vegetariano, ma anche. È stato dimostrato che la riduzione del consumo di carne è un passo importante nella. I ristoratori hanno una grande responsabilità e possono contribuire in modo proattivo in questa direzione: attraverso porzioni più piccole di carne, più verdure e una gamma più ampia a base vegetale. Gli ospiti oggi sono anche preoccupati per altri temi di: gli ingredienti provengono da produttori locali o dall’altro capo del mondo? Sono stagionali, sostenibili e biologici? Coloro che osservano tali criteri nella loro cucina raccoglieranno il consenso dei loro ospiti e avranno una coscienza più pulita! Per inciso, anche con i prodotti a base vegetale è importante prestare maggiore attenzione alla sostenibilità: i prodotti a base di cereali regionali, tedeschi o europei hanno naturalmente prestazioni significativamente migliori rispetto ai prodotti a base di soia del Sud America o dell’Asia. I prodottidi Salomon sono composti al 100% da proteine del grano, 3/4 delle quali provengono da campi tedeschi e 1/4 da campi europei».«Come possono i prodotti vegetali imitare la carne nel modo più autentico possibile? Innumerevoli esperti nutrizionisti si occupano di questa domanda da molto tempo. Una cosa è chiara: più è convincente, più è facile per i clienti scegliere l’alternativa vegetariana. Nel frattempo, il mercato si è sviluppato molto e. Questo rende particolarmente facile il lavoro del cuoco. Non si deve prestare attenzione a nulla di speciale, tranne che non confondere l’hamburger vegano con l’hamburger di carne!».Per informazioni: www.salomon-foodworld.com