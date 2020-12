La crisi non ferma il Grana Padano I consumi crescono del 3,7%

Primo Piano del 18 dicembre 2020 | 15:27

Grana Padano in crescita

Presidente Zaghini, soddisfatto ma con prudenza

Pronto un piano post-pandemia tra comunicazione e budget

onostante la crisi generata dall’emergenza sanitaria,si conferma il prodotto Dop più consumato al mondo e continua a crescere (stima produzione). I minori consumi nel settoresono stati recuperati dall’incremento di acquisti nel retail, sia insia all’estero, soprattutto nella Ue. Da gennaio a novembre 2020, infatti, i consumi di Grana Padano hanno fatto registrare un complessivo +3,7%. Nel retail l’reagisce bene con un + 7,1%. Lasi conferma primo mercato estero - rappresenta il 27% della quota export - con un incremento del 7% dei consumi retail rispetto allo scorso anno. Bene anche Svizzera (+8%), Belgio (+6%) e Francia (+5%).Soddisfatto, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, che ha commentato i dati del 2020 relativi ai consumi e all’export di Grana Padano , durante la prima assemblea generale organizzata interamente da remoto. «Il nostro prodotto al momento non è stato danneggiato dalla crisi perché, come riportano alcune recenti ricerche, è percepito dalcome uno dei prodotti più rassicuranti. Tuttavia, la crisi sanitaria daha fortemente penalizzato il segmento Horeca favorendo una forte contrazione dei consumi: le difficoltà dovute alla chiusura forzata dei ristoranti ci hanno costretto a rivedere i piani annuali di comunicazione e di prodotto. Il segmento retail ci ha consentito però di recuperare il gap dell’Horeca e questo ci permetterà di chiudere il 2020 con il segno positivo. Merito non solo deicasalinghi italiani, che registrano un +7,1%, ma anche di quelli dei vicini Paesi Ue, tra cui spiccano Germania e Svizzera. Dobbiamo però essere molto prudenti per il futuro perché è impossibile prevedere i comportamenti dei consumatori nei primi mesi del».«È una giornata particolare per il Consorzio - ha spiegato il direttore generale di, Stefano Berni - non solo è la prima volta che un’generale si svolge interamente online, ma è anche la prima volta che viene presieduta dal nuovo presidente, Renato Zaghini, che per 17 anni ha avuto un ruolo da coprotagonista in qualità di tesoriere del Consorzio . Oggi abbiamo iniziato a porre le basi su alcuni temi caldi che verranno sviluppati nel corso della prossima assemblea programmata per i primi di febbraio e che ci auguriamo possa svolgersi in presenza».«Stiamo già impostando le strategie per il futuro del Consorzio post Covid-19, così da arrivare preparati alla riapertura dei canali Horeca - ha concluso il presidente Zaghini - in particolare stiamo definendo l’impostazione del budget promo pubblicitario e le nuove strategie di prodotto e di comunicazione post pandemiche. Non è stato facile affrontare ledel 2020 ma abbiamo la convinzione che il duro lavoro e la garanzia della massima qualità e genuinità del nostro prodotto, unite allache ci stanno dimostrando i consumatori, ci condurranno, anche questa volta, fuori da questo brutto periodo e verso undi soddisfazioni».