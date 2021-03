Futuro del Taleggio Dop. Si torna a puntare ai mercati esteri

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 17:45

Si punta ai mercati esteri: Europa, Usa e Giappone

Il Taleggio Dop guarda oltre la pandemia e investe sull’export

Un progetto per sopperire al fermo delle fiere

Alla conquista del paese del Sol Levante

In programma educational e formazione rivolte ai professionisti

Obiettivo: promozione

oglia di ripartenza per ilche punta sull’export: non soloma anchenegli obiettivi del Consorzio. Il mercato lancia i primi significativi segnali di ripresa, primo fra tutti la sospensione per quattro mesi dei dazi imposti verso gli Stati Uniti, e incoraggia i progetti per rafforzare l’Il Consorzio Tutela Taleggio spinge l’acceleratore e investe sulla promozione della Dop in terra straniera. Nel mirino l’Ue, in particolare, il, ma anche Usa e Giappone, mercati già conquistati nei quali il Consorzio prevede un incremento nei prossimi mesi. La voce export - che nel 2019 valeva il 25% della produzione totale di Taleggio Dop - è stata infatti in continua crescita fino all’inizio della pandemia da Covid-19.A seguito della cancellazione delledi settore per il 2021 il Consorzio Tutele Taleggio ha cercato nuovo strade per sostenere e far conoscere la propria Dop all’estero, insieme ad altri consorzi del comparto caseario - Asiago, Gorgonzola Dop e Formaggio Pecorino Sardo - e con la collaborazione coninternazionale che promuove e difende la cultura enogastronomica italiana - ha aderito al progettoAttraversosi apre un dialogo con buyer, ristoratori e operatori di settore esteri che consente al Consorzio di raccontare il Taleggio Dop, la sua storia e le sue caratteristiche e di proporlo contestualizzandolo e adattandone gli utilizzi alle abitudini alimentari e a particolari esigenze e gusti del mercato di riferimento.Il primo paese al quale il Taleggio si rivolge è il Giappone: si è appena concluso un evento digitale BtoB rivolto ad oltre 500 operatori di. Una conferenza durante il quale la Dop è stata presentata all’interno di un panel dedicato all’enogastronomia, alla lotta all’Italian Sounding e alla ripresa dell’export in Giappone dopo la recente emergenza sanitaria.Ad intervenire alla conferenza, tra gli altri, l’ambasciatore(Presidente della Fondazione Italia Giappone),(Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone),(primo sommelier giapponese in Italia e fondatore di Solo Italia) e diversi giornalisti, imprenditori e chef di fama internazionale attivi in Giappone.I prossimi appuntamenti in calendario sono rivolti al mercato europeo a maggio 2021 e a quello statunitense a giugno 2021.100per100 Italian vedrà il Taleggio coinvolto in attività dirivolte ainonché nella realizzazione di video ricette a cura di 16 chef testimonial del Made in Italy per conquistare il pubblico consumer dei mercati target.«Il progetto 100per100 Italian ha come obiettivo la, lae ildel Taleggio Dop sui, giapponese e nordamericano attraverso la realizzazione di attività rivolte agli operatori professionali, con particolare riferimento al settore Horeca, opinion leader, influencer e stampa estera - dichiara, presidente di Ctt - Il mercato estero rappresenta una delle leve principali per accompagnare l’incremento dellanei prossimi anni. L’obiettivo a medio termine è di dare una continuità alla crescita anche per gli anni a venire. Purtroppo, la crisi legata all’emergenza sanitaria ha rallentato questo processo. La voce export nel 2020 ha avuto un calo del -14% rispetto all’anno precedente. I paesi Ue più importanti nell’ambito export restano la Germania, la Francia e l’America è il paese più importante per il mercato extra Ue ma non sottovalutiamo il Giappone, un mercato nuovo, estremamente interessante e ricco di potenzialità. Nel 2020 abbiamo spedito in Giappone 33mila kg di Taleggio e ci auspichiamo una crescita per il 2021».