Parmigiano Reggiano, il 2021 parte bene: vendite in aumento

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 18:35

Parmigiano Reggiano

Performance positive nonostante Covid, Brexit, dazi e Italian sounding

Azioni a sostegno dei ristoratori

Bertinelli: «I consumatori ci chiedono sempre più chiarezza»

che chiude con unrispetto al periodo pre-pandemia: 8.627 tonnellate contro le 7.704 del 2019; più contenuta la crescita per gli altri formaggi stagionati a pasta dura che si fermano al +5%.Undal Consorzioche stiamo vivendo segnato dall'impatto della pandemiasull'economia e le abitudini di acquisto e consumo dei clienti. Situazione aggravata anche dalle vicissitudini estere come(al momento sospesi ma non revocati) che hanno provocato non pochi danni all'indotto costretto a riadattarsi velocemente ai diversi contesti. Mentre rimane ferma la battaglia all'che alimenta un mercato parallelo da due miliardi di euro.Nonostante ciò, il Parmigiano Reggiano ha confermato il suo valore sul mercato.. Il 2021, infatti, ha fatto registrare un andamento positivo e stabile:contro i 7,99 €/kg di un anno fa.Numeri che fanno guardare con fiducia all', dove i ristoranti sono almeno tornati ad accogliere i clienti all'aperto a pranzo e a cena in zona gialla. «Il primo passo concreto in questa direzione è stato vogliamo essere vicini ai ristoratori italiani e dimostrare come Parmigiano Reggiano è un alleato per riuscire non solo a offrire piatti ancora più buoni, ancora più sani, ma anche piatti con un "racconto". Pensiamo che», ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio di Tutela L’obiettivo della partnership con Identità Golose è proprio, attraverso progetti di formazione ed educazione con ristoranti e tutte le altre attività del “fuori casa”. Un vero e proprio patto per la ripartenza, fondato sulla trasparenza e sull’utilizzo di prodotti di qualità a Indicazione Geografica.«Il Parmigiano Reggiano sarà al fianco dei ristoranti - ha continuato Bertinelli - per soddisfare la richiesta dei tanti consumatori che, in virtù di una nuova sensibilità, esigono trasparenza e chiarezza su ciò che viene servito e gli ingredienti utilizzati., per guarnire un piatto oppure semplicemente quello presente nella formaggiera, non solo soddisfa la curiosità del consumatore, rendendolo più contento, ma può anche valorizzare la portata e l’esperienza nel suo complesso».In unache il Consorzio ha commissionato a Ipsos, è risultato che; il 91% vorrebbe conoscere queste informazioni anche per il formaggio utilizzato per condire o guarnire i primi piatti. Il 77% degli oltre novecento intervistati si è detto favorevole alla possibilità di grattugiare il formaggio direttamente al tavolo mentre il 56% ha affermato che il formaggio che non può mancare sulla tavola sia proprio il Parmigiano Reggiano.