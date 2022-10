Sa Murta porta in tavola il meglio dei formaggi sardi

Il meglio della Sardegna nel piatto. Questo è l'obiettivo di Sa Murta, azienda che seleziona formaggi sardi da diverse realtà dell'isola e li produce con il suo marchio per poi distribuirli in Italia e nel mondo. Era presente all'ultimo B2Cheese, il salone lattiero-caseario di Bergamo.

I formaggi di Sa Murta

Sa Murta, non solo pecorino

«B2Cheese è un evento perfetto per chi come noi ha l'esigenza di farsi conoscere in Italia e nel mondo - spiegano Maria Luisa Corda e Emmanuele Porcu di Sa Murta - Abbiamo diverse aziende che producono per noi. Pecorino romano Dop, Pecorino sardo dolce dop e maturo dolce Dop, ma anche formaggi vaccini, caprini e misti».

Il mercato di riferimento è la distribuzione organizzata italiana. «Ma siamo anche all'estero grazie ad aziende che vendono i nostri prodotti in Belgio, Germania e Repubblica Ceca».

Anche Sa Murta si trova ad affrontare le difficoltà legate al caro bollette e all'aumento dei costi delle materie prime, su tutte il latte. «Non deve finire tutto, deve anzi essere un momento in cui investire sempre di più - hanno concluso - Selezionare i migliori prodotti e dare il meglio ai clienti, sia come qualità sia come servizi. Poi noi, azienda famigliare, possiamo contare sulla forza e sull'unione della famiglia».

Maria Luisa Corda e Emmanuele Porcu