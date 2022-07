Creme e gelati perfetti con il French Cream Cheese di Elle & Vire Professionnel

Il French Cream Cheese di Elle & Vire Professionnel, brand normanno rinomato e apprezzato dai professionisti della cucina e pasticceria a livello internazionale per la qualità e il gusto genuino dei suoi prodotti lattieri, propone una gamma di cream cheese professionali, che si differenziano per origine, caratteristiche e applicazioni.



Il più versatile

Tra questi, il French Cream Cheese è il più versatile: è un formaggio alla panna, dal piacevole gusto lattico, fresco e cremoso che non prevarica gli altri ingredienti e si presta a molteplici aromatizzazioni dolci e salate. Ha un’ottima capacità strutturante e garantisce una lunga tenuta, caratteristiche che lo rendono interessante per svariate applicazioni in pasticceria, gelateria e cucina.



Gusto fresco e cremoso

È stato studiato per i professionisti mettendo a punto una ricetta unica, per ottenere le sue specifiche caratteristiche. Con un contenuto di materia grassa del 31%, oltre al suo gusto fresco e cremoso ottenuto grazie all'utilizzo dell'ottimo latte francese raccolto da mucche che pascolano in rigogliosi prati di erba verde, ha una texture liscia e vellutata, facile da lavorare e miscelare con gli altri ingredienti.



Ideale per donare “struttura”

È ideale per donare struttura a creme, cremosi, namelaka, ganache, mousse, vellutate, decorazioni oltre che per realizzare ripieni di torte dolci e salate, brioche, sfoglia e bignè. È ideale anche in gelateria, nelle miscele del gelato e per i semifreddi e in cucina: sia lavorato a caldo che a freddo, il French Cream Cheese Elle & Vire Professionnel sa donare a tutte le preparazioni una struttura cremosa ed è il prodotto perfetto per rivisitare prodotti della tradizione, innovare e sviluppare nuovi trend.



Doppio packaging

Il French Cream Cheese Elle & Vire Professionnel abbina alle sue qualità di prodotto un doppio packaging, per garantirne le migliori condizioni di conservazione e la massima igiene in laboratorio. Il primo, in cartone, è estremamente pratico da aprire, il secondo è una pellicola trasparente che lo avvolge, graduata per un porzionamento ancora più rapido e sicuro.



È grazie alle sue straordinarie caratteristiche qualitative e tecniche che questo cream cheese si colloca meritatamente nella rosa di prodotti più efficienti per soddisfare le esigenze dei professionisti.