Burro, panna, formaggi: il valore aggiunto di Elle & Vire Professionnel e Corman

Elle & Vire Professionnel e Corman (Gruppo Savencia Fromage & Dairy) si sono presentati a Sigep con un nutrito portafoglio prodotti. Elle & Vire Professionnel ha le sue radici in Normandia e offre un ampio ventaglio di tipologie di burro, panna, formaggi e dessert.

Cream Cheese Elle & Vire Professionnel 1/4 Sergio Franchi, direttore commerciale Corman 2/4 Adele Manca, marketing & communication Corman 3/4 Burro Lescure Aop Chrarentes-Poitou 4/4 Previous Next

A Rimini ha presentato agli operatori un gamma di burri differenti per sapore e texture: Burro Extra Secco, Burro Multiuso, Burro Gourmet e Burro in monoporzioni. Articolata anche la linea di Cream Cheese, dall’Original American alla French Cream, alla Soft Style Cream Cheese. Preziose così come i dessert Tiramisù Panna Cotta e Crème Brûlée con vaniglia bourbon.

Da Corman il primo burro piatto per laminazione

Anche Corman vanta una lunga tradizione. Dal 1935 sviluppa, produce e commercializza le migliori tipologie di burro e grassi del latte funzionali per gli operatori professionali. Ha inventato il primo burro piatto per laminazione specifico per la produzione di pasta sfoglia, pasta lievitata sfogliata e croissant. Il burro piatto Corman ha facilitato e velocizzato il lavoro di panificatori e pasticceri in tutto il mondo, garantendo risultati perfetti e regolari. La materia prima fa la differenza e Corman lo conferma. In mostra a Sigep anche le referenze della linea di alta gamma Lescure, burro Aop (Dop) Charentes - Poitou.



Corman Italia

fraz. Quarto Inferiore 275/G -14030 Asti

Tel 0141 279611