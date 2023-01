Debic, ritorno alle origini

Debic fa parte di FrieslandCampina, una delle più grandi aziende lattiero-casearie del mondo che vanta una tradizione cooperativa che risale a più di 140 anni fa. Il concetto chiave che ha caratterizzato la presenza di Debic all’edizione 2023 di Sigep è stato il ritorno alle origini. Nel futuro della pasticceria è infatti in atto una tendenza a un ritorno verso l’essenza della pasticceria, all’attenzione verso la materia prima e verso il cliente. Il maestro Leonardo Di Carlo anche quest’anno ha curato la direzione artistica e coordinato i lavori del team di maestri e professionisti presenti allo stand Debic.

Uno stand completamente rinnovato che ha ospitato una cinque giorni di dimostrazioni con grandi protagonisti della pasticceria: da Leonardo Di Carlo a Frank Haasnoot, passando per Luca Montersino, Davide Malizia, Loretta Fanella e, ovviamente, per i culinary advisor Antonio Cuomo e Alice Fumagalli.

Le ultime novità Debic: Cream Cheese e Cream Plus Mascarpone

Sigep è stata anche una grande occasione per scoprire le ultime novità Debic, come Cream Cheese e Cream Plus Mascarpone. Cream Cheese è un formaggio cremoso, ideale e versatile per tutte le tue applicazioni. Il gusto fresco e leggermente acidulo si combina a una consistenza cremosa che costituisce la base perfetta per la realizzazione di cheesecake, grazie alla qualità costante e alla stabilità. Si abbina perfettamente anche ad altri ingredienti e può essere utilizzato in preparazioni calde e fredde, dolci o salate. Cream Plus Mascarpone, da montare e per cucinare, sviluppa gusto ricco, non coagula e assicura una qualità costante. Davvero un valido aiuto per il professionista in cucina.

