Grana Padano alle stelle, oltre 5 milioni di forme nel 2022

Il Consorzio per la Tutela del Grana Padano nel 2022 ha prodotto oltre 5 milioni e 200mila forme con una quota export del 45%. Presente a Cibus Connecting Italy, ha commentato in diretta con grande soddisfazione la decisione del Governo di bandire il cibo sintetico.

Fake news a danno di tradizioni ed economie consolidate

«La storia dell’economia mondiale e, di conseguenza, la geopolitica – è stato sottolineato - sono piene di provocazioni, strumentalizzazioni, artifici e fake news finalizzate ai new business che nascono per sostituirsi a tradizioni consolidate ed economie radicate nei territori, alimentate dalla realtà. Solo un esecutivo solido, lungimirante e coraggioso poteva legiferare contro le prime emersioni dell’inganno del secolo teso a produrre nuovi profitti a danno dei cittadini consumatori e dei produttori».

L'intera filiera produttiva può contare su 50 mila addetti

Un Governo che sostiene la Dop

Un applauso convinto a chi ha voluto e saputo operare questa scelta da parte della più diffusa Dop europea, volgarmente copiata in ogni dove. Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 129 aziende di lavorazione, che gestiscono 142 caseifici produttivi e 149 stagionatori. Sono inoltre autorizzate a confezionare Grana Padano in porzioni e alla grattugiatura 205 aziende. Nel 2022 la produzione è stata pari a 202.051,4 tonnellate, trasformando circa 2,773 milioni di tonnellate di latte munto in 3.974 stalle. L’intera filiera produttiva può contare su 50 mila addetti.

www.granapadano.it